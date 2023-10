Jeklena kupola nad Izraelom

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je dejal, da gre za največji napad na Izrael v zadnjih 50 letih. Hamas, ki v EU velja za teroristično organizacijo, je v t. i. operaciji Al Aqsa Flood že v prvih urah izstrelil več tisoč raket proti ciljem v Izraelu, njegove enote pa so se prebile skozi izraelsko obzidje in vdrle v več izraelskih naselij in mest, kjer so ubile več vojakov in civilistov ter zajele talce.

Prve analize, ki so jih opravili v izraelski vojski, kažejo, da je njihov sistem zračne obrambe Iron dome uspešno prestregel 90 odstotkov Hamasovih raket. Število le-teh se sicer glede na različne vire razlikuje. Nekateri navajajo 7000, druge ocene govorijo o 3000 izstreljenih raketah, kar pomeni, da je zračna obramba prestregla med 2700 in 6300 izstrelkov.