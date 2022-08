Jemen bo vsaj še dva meseca živel v miru

Jemen že vse od leta 2014 pretresa vojna, v kateri se uporniški Hutiji, ki jih podpira Iran, borijo proti mednarodno priznani vladi, ki jo podpira vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije. V brutalnem nasilju je bilo ubitih več sto tisoč ljudi, milijoni pa so se znašli na robu lakote. Notranje delitve so povzročile nerešljivo politično, vojaško in humanitarno krizo. Po podatkih Unicefa, približno 23,7 milijona ljudi potrebuje pomoč, vključno s skoraj 13 milijoni otrok. Manj kot polovica zdravstvenih ustanov deluje, mnoge, ki še vedno delujejo, pa nimajo osnovne opreme. Številni zdravstveni delavci že več let niso prejeli redne plače.