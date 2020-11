'Smrtonosna kombinacija nasilja in bolezni': na tisoče podhranjenih otrok se bori za preživetje

Stopnja akutne podhranjenosti otrok je v nekaterih delih države dosegla rekordno raven, samo letos se je povečala za 10 odstotkov. Skoraj 325.000 otrok, mlajših od pet let, je akutno podhranjenih in se bori za preživetje. Kolera in diareja ogrožata več kot 5 milijonov otrok.

Že več kot pet let trajajoči vojaški spopadi ter blokade dobave hrane, goriva in drugih življenjskih dobrin so v tej državi na jugozahodu Arabskega polotoka ustvarili humanitarno krizo. Na milijone ljudi nima dostopa do pitne vode in sanitarij, takšne razmere pa so zgolj 'prilile olje na ogenj' širjenju smrtonosnih bolezni, kot so ošpice, davica in kolera. Leta 2017 je tako v Jemnu prišlo do največjega izbruha kolere na svetu.

Globoka revščina, desetletja zaostanka v razvoju in več kot pet let grozljivih spopadov so otroke in njihove družine izpostavili smrtonosni kombinaciji nasilja in bolezni. Globoko krizo je pandemija koronavirusa še dodatno poglobila in jo spremenila v katastrofo, pri Unicefu opozarjajo v sporočilu za javnost.

"Jemen je država, ki jo zaznamujejo nasilje, bolečina in trpljenje." Gospodarstvo in zdravstveni sistem sta že leta na robu propada. V bojih je bilo poškodovanih in uničenih na tisoče šol, bolnišnic in vodnih virov ter druga ključna javna infrastruktura. Neupoštevanje mednarodnega humanitarnega prava je očitno in šokantno.