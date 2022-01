Jemenski Huti prevzeli odgovornost za napad na ZAE

V ponedeljek so na industrijskem območju Musaffah blizu skladišč naftnega podjetja ADNOC eksplodirale tri cisterne z gorivom, pri tem so umrle tri osebe, še šest je bilo ranjenih, je poročala državna tiskovna agencija WAM. Po do zdaj znanih informacijah naj bi umrla dva Indijca in Pakistanec.

"Po prvih ugotovitvah so bili na obeh lokacijah najdeni ostanki manjšega letala, domnevno eksplozijo in požar bi lahko povzročili brezpilotni letali," je v izjavi sporočila policija Abu Dabija in dodala, da znatne škode ni bilo.

Tiskovni predstavnik Hutov je dejal, da je skupina začela vojaško operacijo "globoko v ZAE" in naznanil, da bodo podrobnost objavili v kratkem.

Ta poteza bi lahko stopnjevala napetosti med ZAE in Iranom. Vojna v Jemnu je večkrat opisana kot ena najhujše trajajočih humanitarnih katastrof na svetu, umrlo je že na stotine tisoč ljudi, na milijone je bilo razseljenih, velik del države pa je na robu lakote, poroča Independent.

Država ZAE, partnerica ZDA, Združenega kraljestva in Francije, ki predstavlja tudi glavni del koalicije pod vodstvom Savdske Arabije in se bori proti upornikom Huti, ki jih podpira Iran, je že pred meseci sporočila, da želi izstopiti iz tega konflikta. V začetku leta 2020 so celo "proslavili svoj umik". Toda poročila z bojišča v zadnjih tednih kažejo na to, da so ZAE še vedno vpleteni v vojno.