Jemenski hutijevci potrdili smrt več političnih voditeljev v izraelskem napadu

"Oznanjamo mučeniško smrt borca Ahmeda Ghaleba Naserja al Rahavija /.../ skupaj z več njegovimi ministrskimi kolegi, ki so bili tarča izdajalskega izraelskega kriminalnega sovražnika. Drugi tovariši so utrpeli poškodbe in od četrtka prejemajo zdravstveno oskrbo," so navedli v izjavi.

Izrael je v četrtek izvedel smrtonosen napad na jemensko prestolnico Sana, kjer so bili na srečanju zbrani politični voditelji hutijevcev.

Rahavi je bil za predsednika mednarodno nepriznane hutijevske vlade sicer imenovan avgusta lani, vendar je šlo za politično figuro brez prave politične moči. Samoklicani vrhovni politični svet hutijevcev je sedaj za začasnega predsednika vlade imenoval Rahavijevega prvega namestnika Mohameda Ahmeda Maftaha.

Hutijevski uporniki, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območju Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako cilje v Izraelu kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo zlasti plovila, povezana z Izraelom.