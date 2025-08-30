Svetli način
Tujina

Jemenski hutijevci potrdili smrt več političnih voditeljev v izraelskem napadu

Sana, 30. 08. 2025 21.49 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
Jemenski hutijevski uporniki so potrdili, da je bil v nizu izraelskih zračnih napadov ubit njihov premier Ahmed Ghaleb Naser al Rahavi ter več drugih visokih uradnikov in političnih predstavnikov.

Izraelski napadi na Jemen, 24. avgusta.
Izraelski napadi na Jemen, 24. avgusta. FOTO: Profimedia

"Oznanjamo mučeniško smrt borca Ahmeda Ghaleba Naserja al Rahavija /.../ skupaj z več njegovimi ministrskimi kolegi, ki so bili tarča izdajalskega izraelskega kriminalnega sovražnika. Drugi tovariši so utrpeli poškodbe in od četrtka prejemajo zdravstveno oskrbo," so navedli v izjavi.

Izrael je v četrtek izvedel smrtonosen napad na jemensko prestolnico Sana, kjer so bili na srečanju zbrani politični voditelji hutijevcev.

Rahavi je bil za predsednika mednarodno nepriznane hutijevske vlade sicer imenovan avgusta lani, vendar je šlo za politično figuro brez prave politične moči. Samoklicani vrhovni politični svet hutijevcev je sedaj za začasnega predsednika vlade imenoval Rahavijevega prvega namestnika Mohameda Ahmeda Maftaha.

Hutijevski uporniki, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območju Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako cilje v Izraelu kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo zlasti plovila, povezana z Izraelom.

