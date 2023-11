Jemenski uporniki zasegli izraelsko ladjo: 'To je le začetek'

Jemenski uporniki Hutiji so zasegli izraelsko tovorno ladjo na pomorski poti v Rdečem morju in 25 članov posadke vzeli za talce. Ob tem so napovedali, da bodo še naprej napadali ladje v mednarodnih vodah, zlasti tiste, ki so izraelske.

"Vse ladje, ki so v lasti sovražnika Izraela ali imajo z njim opravka, bodo postale naše legitimne tarče," so po poročanju AP dejali Hutiji. Kot je dejal Mohamed Abdul Salam, glavni pogajalec in tiskovni predstavnik Hutijev, "Izraelci razumejo le jezik sile". "Zadržanje izraelske ladje je praktičen korak, ki dokazuje resnost jemenskih oboroženih sil pri vodenju pomorskih bitk, ne glede na stroške," je dodal. "To je le začetek." Uporniki iz Jemna so se na ladjo spustili iz helikopterja, sta za AP dejala dva ameriška obrambna uradnika.

icon-expand Ladja Galaxy Leader v Kopru leta 2008 FOTO: AP

Ladja Galaxy Leader je sicer plula pod bahamsko zastavo, bila naj bi le last Izraela, na krovu pa naj ne bi bilo nobenega Izraelca, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Člani posadke so iz Filipinov, Bolgarije, Romunije, Ukrajine in Mehike. V času ugrabitve naj ladja tudi ne bi prevažala nobenega tovora, je sporočil japonski upravljavec ladje, NYK Line. Japonska je ostro obsodila ugrabitev ladje, glavni sekretar vlade Hirokazu Macuno pa je dejal, da si prizadevajo za čimprejšnjo izpustitev posadke ter da se pogajajo s hutijskimi uporniki. Ti so sicer sporočili, da s člani posadke ravnajo "v skladu z islamskimi vrednotami". Izraelski uradniki so sicer večkrat navedli, da je ladja v britanski lasti in v japonskem upravljanju, a kot je odkril AP, so lastniki ladje povezani z družbo Ray Carriers, ki jo je ustanovil Abraham "Rami" Ungar, eden izmed najbogatejših ljudi v Izraelu. Ladja Galaxy Leader je bila v času zasega na poti v Pipavav v Indijo, kot je navedla britanska vojaška služba United Kingdom Maritime Trade Operations, pa so se nahajali približno 150 kilometrov od jemenskega pristaniškega mesta Hodejda, blizu obale Eritreje. Plovilo naj bi bilo odpeljano v Hodejdo.

