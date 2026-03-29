Jemenski uporniški hutijevci že drugič nad Izrael

Hutijevci – šiitska uporniška skupina iz Jemna je sinoči proti Izraelu izstrelila še eno raketo, poročata CNN in Times of Israel. Gre za že drugi napad skupine, ki jo podpira Iran – le nekaj ur pred tem so izstrelili balistično raketo, ki pa naj bi jo Izrael prestregel. Izraelska medija Channel 12 in Times of Israel ob tem poročata še o enem ločenem napadu z dronom na Eilat na jugu Izraela, za katerem naj bi bi prav tako stala skupina, ki nadzoru velik del severa Jemna.

Hutijevci so pred tem sporočili, da so izstrelili rafal balističnih raket, "ki so ciljale na občutljive izraelske vojaške lokacije", kot odgovor na izraelsko obstreljevanje Irana, Libanona, Iraka in palestinskih ozemelj.

Iranski napad na talilnico alumnicija v Bahrajnu

Iranska revolucionarna garda (IRCG) pa je zagrozila z napadi na izraelske in ameriške univerze na Bližnjem vzhodu. Pred tem so že izvedli napad na talilnico aluminija v Bahrajnu, kar je država potrdila. Po navedbah podjetja, sta bila dva delavca lažje poškodovana. Tovarna Aluminum Bahrain (Alba) je ena največjih na svetu, podjetje obseg škode še ocenjuje. "Varnost in zaščita zaposlenih ostajata glavna prednostna naloga," so sporočili iz družbe. Napadli so tudi tovarno aluminija v Združenih arabskih emiratih, od koder so sporočili, da je podjetje utrpelo "znatno škodo" in da je bilo poškodovanih več zaposlenih. IRCG je včeraj zatrdila, da gre za 'odgovor' na napade na dve iranski jeklarni, poroča agencija Reuters.

Val napadov na Teheran

Izraelske obrambne sile (IDF) so medtem sporočile, da so zaključile še en val napadov na Teheran, katerega tarča so bili začasni poveljniški centri in lokacije proizvodnje orožja, poroča BBC. Po navedbah IDF je iranski režim po napadu na prejšnje lokacije nekatere poveljniške centre preselil v mobilne enote. Več teh je bilo zdaj uničenih, pravijo. IDF je medtem potrdila tudi smrt izraelskega vojaka v južnem Libanonu, kjer je so pred slabima dvema tednoma začeli kopensko ofenzivo. V incidentu je bil ubit narednik Moše Jicak Ha-Kohen Katz, še trije vojaki so bili ranjeni in so jih prepeljali v bolnišnico, je IDF sporočila v objavi na družbenem omrežju X. 22-letni Katz je sicer prihajal iz New Havna v ameriški zvezni državi Connecticut.

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Libanonu med spopadi doslej ubitih več kot 1100 civilistov, vključno s 120 otroki in 42 reševalci.

ZDA naj bi se pripravljale kopensko ofenzivo