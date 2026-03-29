Tujina

Jemenski uporniški hutijevci že drugič nad Izrael

Jeruzalem / Sana, 29. 03. 2026 08.11 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Hutijevci nad Izrael

Jemenski hutijevci so proti Izraelu izstrelili še eno raketo, na jugu države pa izvedli ločen napad z dronom. Iranska revolucionarna garda je medtem napadla tovarni aluminija v Bahrajnu in Združenih arabskih emiratih, ter zagrozila z napadi na izraelske in ameriške univerze na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je sporočila, da je zaključila še en val napadov na Teheran, v katerem so ciljali začasne poveljniške centre in lokacije proizvodnje orožja. ZDA pa naj bi se pripravljale na večtedensko kopensko ofenzivo na Iran.

Hutijevci – šiitska uporniška skupina iz Jemna je sinoči proti Izraelu izstrelila še eno raketo, poročata CNN in Times of Israel. Gre za že drugi napad skupine, ki jo podpira Iran – le nekaj ur pred tem so izstrelili balistično raketo, ki pa naj bi jo Izrael prestregel.

Izraelska medija Channel 12 in Times of Israel ob tem poročata še o enem ločenem napadu z dronom na Eilat na jugu Izraela, za katerem naj bi bi prav tako stala skupina, ki nadzoru velik del severa Jemna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hutijevci so pred tem sporočili, da so izstrelili rafal balističnih raket, "ki so ciljale na občutljive izraelske vojaške lokacije", kot odgovor na izraelsko obstreljevanje Irana, Libanona, Iraka in palestinskih ozemelj.

Iranski napad na talilnico alumnicija v Bahrajnu

Iranska revolucionarna garda (IRCG) pa je zagrozila z napadi na izraelske in ameriške univerze na Bližnjem vzhodu.

Pred tem so že izvedli napad na talilnico aluminija v Bahrajnu, kar je država potrdila. Po navedbah podjetja, sta bila dva delavca lažje poškodovana. Tovarna Aluminum Bahrain (Alba) je ena največjih na svetu, podjetje obseg škode še ocenjuje. "Varnost in zaščita zaposlenih ostajata glavna prednostna naloga," so sporočili iz družbe. Napadli so tudi tovarno aluminija v Združenih arabskih emiratih, od koder so sporočili, da je podjetje utrpelo "znatno škodo" in da je bilo poškodovanih več zaposlenih.

IRCG je včeraj zatrdila, da gre za 'odgovor' na napade na dve iranski jeklarni, poroča agencija Reuters.

Val napadov na Teheran

Izraelske obrambne sile (IDF) so medtem sporočile, da so zaključile še en val napadov na Teheran, katerega tarča so bili začasni poveljniški centri in lokacije proizvodnje orožja, poroča BBC. Po navedbah IDF je iranski režim po napadu na prejšnje lokacije nekatere poveljniške centre preselil v mobilne enote. Več teh je bilo zdaj uničenih, pravijo. 

IDF je medtem potrdila tudi smrt izraelskega vojaka v južnem Libanonu, kjer je so pred slabima dvema tednoma začeli kopensko ofenzivo. V incidentu je bil ubit narednik Moše Jicak Ha-Kohen Katz, še trije vojaki so bili ranjeni in so jih prepeljali v bolnišnico, je IDF sporočila v objavi na družbenem omrežju X. 22-letni Katz je sicer prihajal iz New Havna v ameriški zvezni državi Connecticut.

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Libanonu med spopadi doslej ubitih več kot 1100 civilistov, vključno s 120 otroki in 42 reševalci.

ZDA naj bi se pripravljale kopensko ofenzivo

Washington Post poroča, da se Pentagon pripravlja na večtedenske kopenske operacije v Iranu. Ali bo ameriški predsednik Donald Trump načrte za napotitev kopenskih sil tudi odobril, zaenkrat sicer še ostaja negotovo, poroča časnik, ki se sklicuje na ameriške uradnike.

Iz trenutnih načrtov naj bi sicer izhajalo, da operacija ne bi bila 'popolna invazija', temveč nekakšni mešani napadi sil za posebne operacije in standardnih pehotnih čet.

Američani naj bi imeli na ladjah, ki plujejo v Perzijski zaliv, v pripravljenosti več kot 4000 ameriških marincev ter padalce iz 82. zračno-desantne divizije. Potekajo pa tudi razprave o nadaljnjih okrepitvah.

Iran Jemen Izrael vojna Libanon Hutijevci

