Jermak po korupcijskem škandalu zapušča politiko in odhaja na fronto

Kijev, 29. 11. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M. , U.Z.
Komentarji
99

Nekdanji šef kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrij Jermak, se je po odmevnem korupcijskem škandalu odzval presenetljivo – napovedal je, da bo zapustil politiko in se pridružil ukrajinskim enotam na fronti.

Andrija Jermaka so v petek nenadoma razrešili, le nekaj ur po tem, ko je ukrajinski protikorupcijski urad opravil preiskavo v njegovem domu. Razrešitev je sledila razkritju preiskovalcev, da naj bi bili posamezniki iz bližine predsedniškega kroga vpleteni v shemo, prek katere naj bi iz ukrajinskega energetskega sektorja izčrpali približno 100 milijonov dolarjev.

Jermaku za zdaj sicer ne očitajo kaznivih dejanj, a njegova vloga v politični hierarhiji je bila dolgo izjemno močna, veljal je za enega najvplivnejših ljudi v državi in ključnega povezovalca z zahodnimi partnerji, poroča Politico.

Andrij Jermak
Andrij Jermak FOTO: Profimedia

V intervjuju za ameriški New York Post je dejal, da ne želi biti dodatno breme za državno vodstvo in Volodimirja Zelenskega.

"Zgrožen sem nad umazanijo, ki je bila uperjena proti meni, in še bolj sem zgrožen nad pomanjkanjem podpore tistih, ki poznajo resnico," je povedal Jermak. Svojo izjavo je zaključil z besedami, ki so zvenele skoraj kot slovo: "Morda se še vidimo. Slava Ukrajini."

Preberi še Po hišni preiskavi Zelenski ostal brez najtesnejšega zaveznika

Zelenski je na njegovo mesto postavil Rustema Umerova, sekretarja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, ki bo že v nedeljo vodil pogovore z najvišjimi ameriškimi predstavniki.

Rustem Umerov
Rustem Umerov FOTO: AP

Ukrajinski pogajalci odpotovali na pogovore v ZDA

Ukrajinski predsednik je sicer danes sporočil, da je Umerov s pogajalsko ekipo že na poti v ZDA. Po njegovih besedah je naloga Umerova doseči oblikovanje konkretnih ukrepov za končanje več kot tri leta trajajoče vojne.

Kijev v prizadevanjih za dostojanstven mirovni dogovor po njegovih besedah še naprej sodeluje z ZDA na "najbolj konstruktiven način". Pričakuje, da bodo rezultate nedavnih pogajanj v Ženevi upoštevali pri izoblikovanju konkretnih ukrepov.

Delegacijo ZDA medtem prihodnji teden pričakujejo v Moskvi, kar je v četrtek potrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Ameriški načrt za končanje vojne je ob tem označil za dobro podlago za oblikovanje končnega mirovnega dogovora. Med temami, ki naj bi jih med obiskom delegacije naslovili, bo po njegovih besedah tudi vprašanje priznanja polotoka Krim in Donbasa kot ruskega.

V petek je britanski časnik Telegraph poročal, da so ZDA pripravljene priznati ruski nadzor nad ozemlji v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile, češ da je to del prizadevanj vlade predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne. Washington naj bi to storil kljub pomislekom evropskih zaveznic Ukrajine, ki nasprotujejo spreminjanju obstoječih meja. Domnevna ameriška namera je v javnost pricurljala dan po tem, ko je Putin dejal, da se bodo iz Ukrajine umaknili, če bo Kijev svoje vojake umaknil z ozemlja, ki jih zasedajo ruske sile.

Preberi še ZDA naj bi bile pripravljene priznati ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji

Elizejska palača je medtem danes sporočila, da bo francoski predsednik Emmanuel Macron v ponedeljek na pogovorih gostil Zelenskega. Po besedah predstavnika francoskega predsedstva bosta voditelja razpravljala o pogojih za pravičen in trajen mir.

Andrij Jermak Volodimir Zelenski korupcijski škandal Ukrajina
KOMENTARJI (99)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lopov975
29. 11. 2025 18.36
+2
se zelenega vzemi s seboj na fronto. v pehoto.
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
29. 11. 2025 18.36
+2
Modrook A veš,Putin ne fehta keša ,zato te naj ne briga khe se skriva.Zelenemu pa keširamo zlate školjke.
ODGOVORI
2 0
Rudar
29. 11. 2025 18.37
Putin ne fehta ampak jemlje.
ODGOVORI
0 0
Cupko
29. 11. 2025 18.36
+2
Zakaj pa Zelenski nw gre na fronto. On je prav tako koruptiven in to zelo
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
29. 11. 2025 18.34
O
ODGOVORI
0 0
ApriliaFactory
29. 11. 2025 18.34
+3
Zmaga @Zmaga Ukrajini hahahahahahahahahaha
ODGOVORI
3 0
Dragica Cegler
29. 11. 2025 18.32
+3
Se malo pa bo tudi zeleni šel na fronto.
ODGOVORI
3 0
JOKS klub
29. 11. 2025 18.30
+2
Najbolj nesmiselna vojna v zadnjih 100 letih...
ODGOVORI
4 2
Vse stransko
29. 11. 2025 18.36
+2
samo ena od sproduciranih s strani ---
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
29. 11. 2025 18.27
+3
So pa vceraj UA nacisti v Črnem morju v blizini Turcije potopili dva Ruska tankerja.
ODGOVORI
4 1
3320.
29. 11. 2025 18.28
+5
Najhuje je to ker sploh niso ruski.
ODGOVORI
5 0
modrook
29. 11. 2025 18.32
-2
Temu se rece dosledno izvrsevanje sankcij
ODGOVORI
0 2
Pamir
29. 11. 2025 18.33
+2
Bravo ua nacisti, se je v morje in obalo razlilo nekaj milijonov litrov nafte ki bo pobila vse živo.Turki so zelo veseli.
ODGOVORI
2 0
Muca ne grize
29. 11. 2025 18.25
+4
To bo še zanimivo.
ODGOVORI
4 0
ApriliaFactory
29. 11. 2025 18.24
+7
hAHAHA, kje je zdaj @Zmaga Ukrajini hahahahahahah
ODGOVORI
7 0
cirenij
29. 11. 2025 18.28
+4
Toliko nepreverjenih nebuloz trosi, da je že utrujen(na). Verjetno že spančka.
ODGOVORI
4 0
Jožajoža
29. 11. 2025 18.24
+4
kaj pa milijarde,ki so jih ukradli?tudi naš zelenski je 2020-2022 neznano kam,na neznanem kraju odtujil.pa nikome ništa
ODGOVORI
7 3
3320.
29. 11. 2025 18.29
On še vedno odtujuje in bo nadaljeval dokler bo svet pošiljal.
ODGOVORI
0 0
kuzla64
29. 11. 2025 18.24
+5
Dobrodošli v EU
ODGOVORI
5 0
Ice_Cat
29. 11. 2025 18.21
+4
na fronti v VIP sotoru
ODGOVORI
4 0
StricKozamurnik
29. 11. 2025 18.21
+7
Na fronto ja ha,ha. In čez dva dni bo razglašen za "missing in the action", trupla pa nikoli ne bodo našli. Seveda ne, ker bo truplo veseljačilo v Izraelu ali Južni Ameriki.
ODGOVORI
7 0
Magic-G-spot
29. 11. 2025 18.16
+9
Malo komentarjev glede na to da se lahko komentira ukrajino. Aja govora je o korupciji pa so se fajonke skrile saj jim korupcija in lopovscine na racun vojne in tragedij gre odlicno od rok tudi v Sloveniji. Zgagaukrajini je ze ena med njimi ki se je potuhnila. :)
ODGOVORI
10 1
Srebrnl breg
29. 11. 2025 18.21
+3
Rez je
ODGOVORI
3 0
modrook
29. 11. 2025 18.24
-6
Rusija je na 154. mestu po percepciji korupcije, ampak tam je agencija za preprecevanje korupcije tiho ker mimo grede se najde kako odprto okno. Ukrajina je na 105. mestu, tako da Rusija kar konkretno prednjaci. Tako kr tiho bod.
ODGOVORI
0 6
3320.
29. 11. 2025 18.30
+3
Rusija nobenga ne žica za keš.
ODGOVORI
3 0
rdeča petokraka
29. 11. 2025 18.36
Modrook Kdo je pa to statistiko delal?
ODGOVORI
0 0
slayer2
29. 11. 2025 18.16
+12
Ta fronte ne bo videl od blizu!!!
ODGOVORI
12 0
myomy
29. 11. 2025 18.20
+4
Tud od daleč ne.
ODGOVORI
4 0
borjac
29. 11. 2025 18.15
+8
"Nekdanji šef kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrij Jermak, se je po odmevnem korupcijskem škandalu odzval presenetljivo: napovedal je, da bo zapustil politiko in se pridružil ukrajinskim enotam na fronti." SUPER sedaj pa je še potrebno razjasniti , ali bo ta lopov Ukrajinski šel na fronto v PRVO LINIJO , ali pa bo sedel v VAROVANEM štabu jedel zrezke , pil čaj , in jedel piškote ???? osebno mislim , da je vse to o fronti PRODAJANJE MEGLE Ukrajincem in lahkoverni Evropi !!!!
ODGOVORI
8 0
modrook
29. 11. 2025 18.27
-4
Tvoj idol putler pa se po bunkerjih skriva ker se boji se lastne sence
ODGOVORI
0 4
3320.
29. 11. 2025 18.30
+3
Skriva se a tip non stop potuje po svetu, kake ma folk 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
Klobasazulu
29. 11. 2025 18.13
+2
upam da ga pocijo
ODGOVORI
2 0
Bozji
29. 11. 2025 18.11
+10
Zdaj bo sel na fronto, ko je konec vojne. Se je navelical zlate wc skoljke?
ODGOVORI
10 0
Killing of Hind Rajab
29. 11. 2025 18.14
+4
ta bo šel na fronto še manj kot janša v kleti CD...
ODGOVORI
6 2
Buci in Bobo
29. 11. 2025 18.16
-1
Kučan je dosti fajtal. Lažnivi kučan.
ODGOVORI
2 3
YouRangMyLord
29. 11. 2025 18.10
+13
Ma dejte no - tip se bo infiltriral v J Ameriki - Brazilija/Urugvaj/Argentina, kjer si bo kupil haciendo.... in se skril
ODGOVORI
13 0
rdeča petokraka
29. 11. 2025 18.14
+4
Glede da so tudi Ukrajinci nasledniki KGB , ga najdejo kamorkoli bo odšel.
ODGOVORI
4 0
