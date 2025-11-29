Jermak po korupcijskem škandalu zapušča politiko in odhaja na fronto

Nekdanji šef kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrij Jermak, se je po odmevnem korupcijskem škandalu odzval presenetljivo – napovedal je, da bo zapustil politiko in se pridružil ukrajinskim enotam na fronti.

Andrija Jermaka so v petek nenadoma razrešili, le nekaj ur po tem, ko je ukrajinski protikorupcijski urad opravil preiskavo v njegovem domu. Razrešitev je sledila razkritju preiskovalcev, da naj bi bili posamezniki iz bližine predsedniškega kroga vpleteni v shemo, prek katere naj bi iz ukrajinskega energetskega sektorja izčrpali približno 100 milijonov dolarjev. Jermaku za zdaj sicer ne očitajo kaznivih dejanj, a njegova vloga v politični hierarhiji je bila dolgo izjemno močna, veljal je za enega najvplivnejših ljudi v državi in ključnega povezovalca z zahodnimi partnerji, poroča Politico.

Andrij Jermak FOTO: Profimedia icon-expand

V intervjuju za ameriški New York Post je dejal, da ne želi biti dodatno breme za državno vodstvo in Volodimirja Zelenskega. "Zgrožen sem nad umazanijo, ki je bila uperjena proti meni, in še bolj sem zgrožen nad pomanjkanjem podpore tistih, ki poznajo resnico," je povedal Jermak. Svojo izjavo je zaključil z besedami, ki so zvenele skoraj kot slovo: "Morda se še vidimo. Slava Ukrajini."

Zelenski je na njegovo mesto postavil Rustema Umerova, sekretarja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, ki bo že v nedeljo vodil pogovore z najvišjimi ameriškimi predstavniki.

Rustem Umerov FOTO: AP icon-expand

Ukrajinski pogajalci odpotovali na pogovore v ZDA

Ukrajinski predsednik je sicer danes sporočil, da je Umerov s pogajalsko ekipo že na poti v ZDA. Po njegovih besedah je naloga Umerova doseči oblikovanje konkretnih ukrepov za končanje več kot tri leta trajajoče vojne. Kijev v prizadevanjih za dostojanstven mirovni dogovor po njegovih besedah še naprej sodeluje z ZDA na "najbolj konstruktiven način". Pričakuje, da bodo rezultate nedavnih pogajanj v Ženevi upoštevali pri izoblikovanju konkretnih ukrepov. Delegacijo ZDA medtem prihodnji teden pričakujejo v Moskvi, kar je v četrtek potrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Ameriški načrt za končanje vojne je ob tem označil za dobro podlago za oblikovanje končnega mirovnega dogovora. Med temami, ki naj bi jih med obiskom delegacije naslovili, bo po njegovih besedah tudi vprašanje priznanja polotoka Krim in Donbasa kot ruskega. V petek je britanski časnik Telegraph poročal, da so ZDA pripravljene priznati ruski nadzor nad ozemlji v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile, češ da je to del prizadevanj vlade predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne. Washington naj bi to storil kljub pomislekom evropskih zaveznic Ukrajine, ki nasprotujejo spreminjanju obstoječih meja. Domnevna ameriška namera je v javnost pricurljala dan po tem, ko je Putin dejal, da se bodo iz Ukrajine umaknili, če bo Kijev svoje vojake umaknil z ozemlja, ki jih zasedajo ruske sile.