Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Jermaka po plačilu varščine izpustili iz pripora

18. 05. 2026 10.34 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA
Andrij Jermak

Nekdanji vplivni vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je bil po plačilu varščine v višini 2,7 milijona evrov izpuščen iz pripora. Tega je zanj sodišče odredilo v okviru preiskave korupcije, povezane s pranjem denarja.

Jermak se v okviru protikorupcijske preiskave sooča z očitki sodelovanja v večmilijonski prevari s pranjem denarja. Organizirana skupina naj bi prek luksuznega gradbenega projekta v bližini Kijeva oprala slabih deset milijonov evrov. Jermak vse očitke odločno zavrača.

Sodišče je zanj prejšnji teden odredilo 60 dni preiskovalnega pripora ob možnosti plačila varščine v višini 2,7 milijona evrov. Jermak je sprva dejal, da nima toliko denarja, da pa bo poskušal znesek zbrati s pomočjo prijateljev in znancev.

Andrij Jermak
Andrij Jermak
FOTO: Profimedia

Pristojne sodne oblasti so danes potrdile, da je bila varščina poravnana. Po poročanju ukrajinskih medijev so denar v zadnjih dneh zbirali njegovi podporniki. Jermak je že zapustil pripor, pri čemer mora na prostosti upoštevati določene pogoje, ne sme denimo zapuščati Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Jermak je dolgo veljal za desno roko Zelenskega, ki mu je zaupal tudi vodenje pogajanj z ZDA glede mirovnega načrta za končanje ruske agresije v Ukrajini, dokler ni novembra lani zaradi očitkov v zvezi s korupcijo odstopil.

Ukrajino so od začetka vojne februarja leta 2022 pretresli številni korupcijski škandali. Vlada si je boj proti korupciji zadala kot eno osrednjih nalog, to ji nalagajo tudi reforme, potrebne za pridružitev Evropski uniji.

jermak zelenski pripor varščina

Nemški Kraljici tigrov pobegnil 'ljubljenček', policija ga je ustrelila

Pogajanja zastala, Trump z novimi grožnjami: Od njih ne bo ostalo nič

24ur.com Nekdanji vodja kabineta Zelenskega v pripor
24ur.com Sarkozy obsojen na pet let zapora in plačilo 100.000 evrov
24ur.com Računsko sodišče in KPK nad izplačila dopustov ministrom Janševe vlade
24ur.com Iz zapora izpustili enega od osumljencev korupcije v Evropskem parlamentu
24ur.com 53-letnik osumljen ponarejanja denarja, pristal je v priporu
24ur.com Zaradi suma korupcije aretirali ministra BiH Miloša Lučića
24ur.com Korupcijski škandal: grško poslanko Kaili izpustili v domači pripor
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
18. 05. 2026 11.41
Ni problema več za takega Ukrajinca plačati 3 milijone varščine!
Odgovori
0 0
Kmecka logika
18. 05. 2026 11.21
Pa o cem se vi pogovarjate ...da spustite Ukrajino v EU...😅😅😅 pa to je burleska!!
Odgovori
+2
3 1
travc
18. 05. 2026 11.15
To je za take drobiž.
Odgovori
+3
3 0
pravica1
18. 05. 2026 11.11
Zanimive prijatelje ima, da skocka toliko za varščino...
Odgovori
+1
2 1
sabro4
18. 05. 2026 10.56
kaj ni da se je takrat ko je afera WC prišla na dan iz ućaljenosti sam odstavil, in protestno odkorakal na fronto, braniti EU vrednote kot transparenstnost, .....
Odgovori
-2
1 3
Zmaga Ukrajini
18. 05. 2026 11.09
A zdravil nisi vzel danes? Tole je Ukrajinec. Pač samo mimogrede omenim, ker vidim, da spet nisi prebral članka, rad pa pohitiš s pisarjenjem svojih blodenj.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Evrovizija 2026: nostalgija, moda in drama, ki je ne moremo ignorirati
Evrovizija 2026: nostalgija, moda in drama, ki je ne moremo ignorirati
vizita
Portal
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako prepoznati prve znake kožnega raka
Kako prepoznati prve znake kožnega raka
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
70 odstotkov nižji račun za elektriko - je to sploh mogoče?
70 odstotkov nižji račun za elektriko - je to sploh mogoče?
moskisvet
Portal
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
dominvrt
Portal
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Rocketman
Rocketman
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713