Jesen pri Avstrijcih: nočno življenje le za cepljene in prebolele, vračajo se maske

Avstrijski mediji razkrivajo vladni načrt ukrepov za jesen, ko je pričakovati poslabšanje epidemiološke situacije. Tudi pri sosedih bo odslej, kot pri nas, merilo za zaostrovanje ukrepov število bolnikov v bolnišnicah in ne več število okužb na 100.000 prebivalcev. Bodo pa, ker 90-95 odstotkov postelj na intenzivni negi zasedajo pacienti, ki nimajo vzpostavljene imunosti, necepljenim in neprebolelim otežili dostop do udejstvovanja v družabnem življenju, kot so obiski nočnih lokalov in dogodkov.

Avstrijci so, kot poroča Krone.au. , pripravili semafor ukrepov, ki se zaostruje glede na število zasedenih postelj na intenzivni negi, vstop v bare in klube bodo imeli le cepljeni in preboleli. Necepljeni se, glede na predlog, tudi ne bodo smeli udeleževati dogodkov. Prav tako bo semafor znova uvedel maske ne le v trgovinah, ampak tudi v storitvenih dejavnostih in lokalih. Ukrepi in semafor se trenutno še usklajujejo, v celoti ga bodo oblasti predvidoma predstavile v sredo. icon-expand Avstrijci pripravljajo načrt za jesen. FOTO: Shutterstock Več pacientov, strožja pravila Kot poročajo avstrijski mediji, bo jesen pri sosedih videti po pravilu, več kot je hospitaliziranih, strožji bodo ukrepi. Najbolj odmeva 'zaprtje nočnega življenja' za tiste, ki niso cepljeni ali preboleli. Vsak, ki nima vzpostavljene imunosti na novi koronavirus, bo imel ob rasti hospitaliziranih težave z udejstvovanjem v družabnem življenju. Oblasti to opravičujejo s podatkom, da 90 do 95 postelj na intenzivni negi zasedajo necepljeni pacienti. icon-expand