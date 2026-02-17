Naslovnica
Tujina

Umrl ameriški aktivist in politik Jesse Jackson

Washington, 17. 02. 2026 14.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jesse Jackson

V 85. letu je umrl ameriški politik in aktivist za državljanske pravice Jesse Jackson, je sporočila njegova družina. Med drugim je ustanovil dve organizaciji za socialno pravičnost in aktivizem, kot kritik konservativne politike pa se je dvakrat neuspešno potegoval za položaj kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA.

"Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone ljudi, zato vas prosimo, da počastite njegov spomin tako, da nadaljujete boj za vrednote, po katerih je živel," je še zapisala Jacksonova družina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jesse Jackson je bil v 60. letih tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega, takrat se je začela tudi njegova pot dolgoletnega aktivista za pravice temnopoltih. V svoji karieri je prisostvoval več pomembnim trenutkom v dolgotrajnem boju za rasno pravičnost v ZDA.

Jesse Jackson
Jesse Jackson
FOTO: AP

Ustanovil je dve organizaciji za socialno pravičnost in aktivizem, Operation PUSH leta 1971 in National Rainbow Coalition leta 1983.

Pozornost Američanov je pritegnil zlasti v času, ko se je dvakrat potegoval za položaj kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA, prvič leta 1984 in nato leta 1988. Kljub neuspehu so vprašanja rasne enakopravnosti z njegovimi javnimi nastopi zasedla pomembno mesto v programu demokratov, še navaja AFP.

Jacksonov zadnji vidnejši javni nastop je bil leta 2021, ko je stal ob družini umorjenega temnopoltega Georgea Floyda na novinarski konferenci, potem ko je porota v Minneapolisu obsodila Floydovega morilca.

Jesse Jackson

Bruselj s preiskavo nad Shein: spolne lutke otroških podob, orožje, kozmetika

