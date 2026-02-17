Umrl ameriški aktivist in politik Jesse Jackson

"Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone ljudi, zato vas prosimo, da počastite njegov spomin tako, da nadaljujete boj za vrednote, po katerih je živel," je še zapisala Jacksonova družina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jesse Jackson je bil v 60. letih tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega, takrat se je začela tudi njegova pot dolgoletnega aktivista za pravice temnopoltih. V svoji karieri je prisostvoval več pomembnim trenutkom v dolgotrajnem boju za rasno pravičnost v ZDA.