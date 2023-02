Jevgenij Prigožin: Izumil sem IRO za zaščito pred protirusko propagando

Jevgenij Prigožin, vodja ruskega zasebnega vojaškega podjetja Wagner, je priznal, da je ustanovil zloglasno agencijo Internet Research Agency (IRA), ki jo je ameriška vlada sankcionirala zaradi vmešavanja v ameriške volitve leta 2016.

"Nikoli nisem bil samo financer Agencije za internetne raziskave. Izumil sem jo, ustvaril sem jo in jo dolgo vodil. Ustanovljena je bila za zaščito ruskega informacijskega prostora pred hujskaško agresivno protirusko propagando z Zahoda," je na svojem kanalu Telegram sporočil Prigožin. Ameriško finančno ministrstvo je leta 2018 uvedlo sankcije proti IRA in jo obtožilo, da ustvarja in upravlja veliko število lažnih spletnih oseb, ki so se izdajale za legitimne osebe iz ZDA, vključno z ljudskimi organizacijami, interesnimi skupinami in državno politično stranko na družbenih medijih.

icon-expand "Putinov kuhar" FOTO: AP

"S to dejavnostjo je IRA objavila na tisoče oglasov, ki so na spletu dosegli na milijone ljudi. IRA je med pripravami na volitve leta 2016 organizirala in usklajevala tudi politične shode. Poleg tega je IRA nezakonito uporabljala osebne podatke oseb iz ZDA za odpiranje bančnih računov, s katerimi so svoje delovanje financirali." Prigožinovi komentarji na to temo prihajajo mesece po tem, ko je priznal vmešavanje v demokratični proces volitev v ZDA in obljubil, da bo to naredil še enkrat, poroča BBC.

icon-expand Volitve v ZDA FOTO: Shutterstock

"Vmešavali smo se, vmešavamo se in še se bomo," je novembra, le dan pred vmesnimi volitvami v ZDA, dejal Prigožin. "Previdno, natančno, kirurško in na svoj način, kot znamo. Med našimi natančnimi operacijami bomo hkrati odstranili obe ledvici in jetra." Prigožin sicer ni član ruske vlade, je pa zelo tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, nekateri ga imenujejo kar Putinov kuhar, ker si lasti vrsto restavracij, ki oskrbujejo Kremelj. IRA je zaslovela zaradi poskusov vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Podrobnosti o vmešavanju so bile razkrite v obtožnici proti 13 ruskim državljanom. Obtožnica je pokazala, kako je podjetje vzpostavilo obsežno mrežo lažnih ameriških aktivističnih skupin in uporabilo ukradene identitete resničnih Američanov, da bi opustošilo politični sistem ZDA. Po navedbah obtožnice je skupina s sedežem v Sankt Peterburgu v Rusiji leta 2014 začela aktivno spremljati strani resničnih ameriških aktivističnih organizacij, nato pa vzpostavila lažne strani, ki so postale, kot piše v obtožnici, voditelji javnega mnenja.