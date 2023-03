'Jevgenij Prigožin je nor, ubili ga bodo njegovi ljudje'

26-letni nekdanji ruski plačanec je na Norveško nezakonito vstopil januarja, da bi tam zaprosil za azil. Za France24 je pojasnil, da je tvegal in pobegnil, čeprav je vedel, da so Wagnerjevi dezerterji podvrženi zelo zelo hudim oblikam mučenja, če jih dobijo. Zdaj upa, da bo dobil azil na Norveškem. Če bi ga poslali v Rusijo, bo "vsaj povedal resnico", za to pa je pripravljen plačati ceno, je pojasnil.

"Jevgenij Prigožin je nor človek"

Po besedah Medvedjeva, je Prigožina videl le enkrat in to v centru za usposabljanje, kjer je svojim vojakom govoril, da je Bahmut že v ruskih rokah. Ker naj bi Medvedjev izrazil nestrinjanje in povedal, da je to laž, so ga za več dni zaprli v temen zabojnik.

"Prigožin je nor človek in misli, da lahko dela, kar želi," je dejal Medvedjev. "Ko se bo ta vojna končala, ga bodo ubili njegovi ljudje." Omenil pa je, da kljub drznosti Prigožina, ta še vedno strogo posluša ruskega predsednika Vladimirja Putina, kajti v nasprotnem primeru bi bil že zdavnaj odstranjen s položaja. Je bil pa tudi Medvedjev precej presenečen, ko je videl posnetke, na katerih Prigožin javno kritizira pomanjkanje orožja in logistične podpore.