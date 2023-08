Jevgenij Prigožin: od prodajalca hrenovk do šefa Wagnerja

Za nekatere junak, za preostanek sveta pa je ime Jevgenij Prigožin sinonim za zloglasno skupino Wagner. "Pošast, ki jo je Putin ustvaril z Wagnerjem, ga zdaj grize. Ta pošast deluje proti svojemu stvarniku. Politični sistem kaže krhkosti, vojaška moč pa razpoke," je junija letos dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrel.

23. in 24. junija je Prigožin namreč začel upor proti vodstvu ruske vojske. S svojimi plačanci je zavzel več vojaških objektov v ruskem mestu Rostov na Donu, nato pa so se odpravili na pot proti Moskvi. V prestolnici so razglasili protiteroristično operacijo, tamkajšnji župan pa je prebivalce pozval, naj ostanejo doma. Prigožin je po napetem dnevu sporočil, da se njegovi borci vračajo v svoje baze, da bi se "izognili prelivanju krvi". Pred tem je Belorusija sporočila, da je Prigožin po pogajanjih z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom pristal na umik Wagnerjevih sil.