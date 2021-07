Sporni afriški jez spet poln vode - Etiopija se veseli, Egipt protestira

"Drugo polnjenje jezu je zaključeno in voda preplavlja," je zadovoljno sporočil Saleshi Bekele , minister, pristojen za vodo, namakanje in energetiko. "To pomeni, da imamo zdaj dovolj kapacitete, da poganja dve turbini," je dodal na Twitterju.

Egipt, Etiopija in Sudan se že celo desetletje prepirajo glede jezu, ki ga Adis Abeba gradi na Modrem Nilu. Dogovora o tem, kako bodo polnili jez, imenovan Veliki etiopski preporod oziroma Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd), in kako bodo upravljali z njim, pa še vedno ni.

Pomembno geopolitično vprašanje

Etiopija je tudi lani v tem času, ko je bilo deževno obdobje, napolnila jez do ravni, ki je bila cilj za prvo leto. To je bilo ravno takrat, ko so se voditelji Afriške unije (AU) sešli na virtualnem vrhu o jezu, ki bi lahko bil povod vojne za vodo med državami ob Nilu. Predsednik komisije AU-ja je poudaril, da morajo Etiopija, Sudan in Egipt nujno doseči dogovor, ki bo ščitil interese vseh treh strani.

Največji afriški jez naj bi Etiopiji zagotovil oskrbo z elektriko. Je namreč del projekta največje hidroelektrarne v Afriki, s katero želi ta država za več kot dvakrat povečati svojo proizvodnjo elektrike in postati njen velik izvoznik. To bi tudi zmanjšalo hudo revščino v Etiopiji in pospešilo njen razvoj.