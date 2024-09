Jeza zaradi razmer v Jadroliniji: 'Koliko ljudi mora umreti?'

Gre za relativno nov trajekt, pravi Melvan. "Star je 10 let, a tudi take ladje je treba vzdrževati. Paziti je treba, da so vsi deli novi, predvsem tisti potrošni deli, kot so jeklenice – da se menjajo pravočasno in da je to narejeno pravilno," poudarja po poročanju net.hr .

Druga težava je, da so pomorščaki preobremenjeni. "Odgovorno trdim, da večina teh pomorščakov dela več kot 14 ur na dan. Lahko si mislite kakšni so po 14-urni izmeni," trdi Melvan.

"Prednje jeklenice na tovrstnih trajektih se menjajo vsako leto, z rednimi vizualnimi pregledi in v kolikor se opazi obraba, se zamenjajo, saj imamo rezerve na vseh ladjah. Natančnega vzroka za pretrganje v tem primeru še ne poznamo, bomo pa opravili notranjo preiskavo ter strokovni pregled kablov na tej in drugih ladjah, da bi ugotovili, ali ustrezajo tehničnim specifikacijam iz postopka javnega naročanja," je sicer po zadnjem incidentu trajekta Mljet za Novi list povedal predsednik uprave Jadrolinije David Sopta.

24sata pa poroča, da si je fotografije padle klančine ogledal tudi inženir, ki skrbi za sisteme klančin in ladijsko mehaniko nasploh. "Iz njih vidim, da se je jeklenica zlomila. Na tleh imajo krpe, kar pomeni, da je olje, to pa kaže na slabo vzdrževanje hidravlike, se pravi, da je počila in ker je izgubila pritisk, je počila jeklenica. Varčevanje je vidno na eni sami sliki, a takšno je stanje na vseh ladjah v floti državnega ladjarja. Varčuje se tam, kjer se da, deli se vgrajujejo poljubno. Enostavno: slabo vzdrževanje."

Jadrolinijini trajekti, ki so imeli letos težave, so grške, japonske in hrvaške izdelave. So različnih starosti, imajo pa skupno težavo: klančine. Toda nabava in vzdrževanje sta v rokah Jadrolinije. Čeprav so ladje na remont poslali v različne ladjedelnice, naj bi dele nabavljali od očitno nezanesljivih proizvajalcev.

Zaposleni v Jadroliniji pa spet: na vse to že dolgo opozarjamo.