Jezna mačka prisilila pilota, da je obrnil letalo in pristal

Lokalni medij je prišel do informacije, da je bilo letalo noč pred letom nameščeno v hangarju na letališču v Kartumu. Neimenovani vir je povedal, da se je mačka na letalo najverjetneje prikradla med čiščenjem ali inženirskim pregledom in se skrila v kabino, kjer je kasneje presenetila pilota.

Sredin let sudanskega letalskega prevoznika Tarco, ki je iz Kartuma letel v glavno mesto Katarja, Doho, je potekal povsem rutinsko – dokler ni najmanj verjetni potnik v zraku povzročil zmede. Po vzletu z mednarodnega letališča Kartum je bilo letalo namreč približno pol ure v zraku, ko so v pilotski kabini opazili neregistriranega potnika. Po poročanju lokalnih medijev je šlo za mačko. Ta očitno ni bila velika ljubiteljica letenja, saj se je vedla agresivno in je napadala posadko. Pilot se je, ko ni več mogel zdržati obnašanja kosmatega 'ugrabitelja', odločil, da bo letalo obrnil in se vrnil v sudansko prestolnico.

Naj se sliši še tako neverjetno, pa to ni prvi poskus 'ugrabitve' te vrste. Leta 2004 se je belgijsko letalo z 62 ljudmi na krovu moralo vrniti v Bruselj, potem ko je mačka, imenovana Gin, po nepojasnjenem pobegu iz potovalne torbe pobesnela v pilotski kabini. Prestrašena mačka se je v pilotsko kabino prikradla, ko je posadka stregla obrok, nato pa je postala "zelo agresivna in opraskala kopilota", zaradi česar so morali nepričakovano pristati.

Istega leta se je na krovu nacionalnega letalskega prevoznika iz Bangladeša zgodil na videz nepovezan mačji napad. Po poročanju naj bi pilotu nudili prvo pomoč, potem ko ga je potepuška mačka napadla na poti do Dake, vendar se je posadka odločila, da bo let kljub temu nadaljevala. Nato se je napadalcu uspelo izogniti varnostnikom in je pobegnil, a so ga na letališču ujeli nekaj ur pozneje.

Leta 2013 pa je bil savdski tovorni let iz Riada v Hongkong v zadnjem trenutku odpovedan, potem ko je pilot med vžiganjem motorja prestrašil kosmatega slepega potnika, to pa je plačal z nekaj praskami. Lokalni mediji so sicer pisali, da mačke nikoli niso našli.