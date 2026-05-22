Tujina

Jezni Grenlandci ZDA sporočili: Odnehajte!

Nuuk, 22. 05. 2026 17.42

Avtor:
Melita Stolnik STA
Protesti proti ZDA pred ameriškim konzulatom v Nuuku

V Nuuku, kjer so ZDA odprle nov konzulat, se je zbralo več sto protestnikov, ki so vzklikali gesla proti ZDA in politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriškemu odposlancu Jeffu Landryju, ki je prišel nepovabljen, pa so postregli s sočnimi izrazi nedobrodošlice.

V Nuuku na Grenlandiji so ZDA danes odprle nove, večje prostore konzulata. Pred stavbo se je zbrala množica protestnikov, ki so s hrbti obrnjenimi proti stavbi vzklikali: "ZDA, odnehajte". Po Nuuku je odmevalo tudi "Grenlandija je za Grenlandce". Številni grenlandski politiki, vključno s premierjem Jens-Frederikom Nielsenom, pa so odprtje ameriškega konzulata bojkotirali.

"Nismo na prodaj in prihodnost ter samoodločba Grenlandije pripadata Grenlandcem. Ne pomeni ne. Česa ZDA ne razumejo," je dejal eden od organizatorjev protesta in opozoril, da so ameriške ambicije po večjem vplivu na arktičnem otoku lahko zelo nevarne za ves svet.

Grenlandce je razjezil že prihod nepovabljene ameriške delegacije s posebnim odposlancem ameriškega predsednika Jeffom Landryjem na čelu. Ta je po koncu poslovne konference z naslovom Prihodnost Grenlandije dejal, da je čas, da ZDA znova pustijo svoj pečat na Grenlandiji in da je samo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu mar za otok.

Prebivalce Grenlandije je razburila izjava še enega člana nepovabljene ameriške delegacije, ki je dejal, da je prišel ocenit zdravstvene potrebe Grenlandije in ponudit ameriško pomoč otoškemu zdravstvenemu sistemu.

"Svoje ideje glede zdravstvene oskrbe naj kar odnese nazaj domov," je za Enex dejal Grenlandec Mads Kirk, ki je obisk ameriške delegacije označil za še eno provokacijo.

Grenlandski pravnik Erik Rasmussen pa je na vprašanje novinarja, kaj bi rekel ameriškemu odposlancu, če bi se srečala, odgovoril: "Rekel bi mu: odje**".

Ameriški odposlanec Jeff Landry je v Nuuk prišel nepovabljen.
FOTO: AP

Medtem se pogajanja med ZDA, Grenlandijo, delno avtonomnim delom danske kraljevine, in Dansko o razširitvi ameriške vojaške prisotnosti na otoku nadaljujejo. ZDA, ki imajo na Grenlandiji eno vojaško oporišče Pituffik na severozahodu otoka, želijo odpreti še tri nova oporišča, označena kot ozemlje ZDA.

Trump je večkrat zagrozil z vojaškim prevzemom Grenlandije, za katero trdi, da jo ZDA potrebujejo zaradi nacionalne varnosti.

