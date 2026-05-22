Jezni Grenlandci ZDA sporočili: Odnehajte!

V Nuuku na Grenlandiji so ZDA danes odprle nove, večje prostore konzulata. Pred stavbo se je zbrala množica protestnikov, ki so s hrbti obrnjenimi proti stavbi vzklikali: "ZDA, odnehajte". Po Nuuku je odmevalo tudi "Grenlandija je za Grenlandce". Številni grenlandski politiki, vključno s premierjem Jens-Frederikom Nielsenom, pa so odprtje ameriškega konzulata bojkotirali. "Nismo na prodaj in prihodnost ter samoodločba Grenlandije pripadata Grenlandcem. Ne pomeni ne. Česa ZDA ne razumejo," je dejal eden od organizatorjev protesta in opozoril, da so ameriške ambicije po večjem vplivu na arktičnem otoku lahko zelo nevarne za ves svet.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Protesti proti ameriškim načrtom za večji vpliv na Grenlandiji AP

Protesti proti politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa v prestolnici Grenlandije Nuuk. AP



Grenlandce je razjezil že prihod nepovabljene ameriške delegacije s posebnim odposlancem ameriškega predsednika Jeffom Landryjem na čelu. Ta je po koncu poslovne konference z naslovom Prihodnost Grenlandije dejal, da je čas, da ZDA znova pustijo svoj pečat na Grenlandiji in da je samo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu mar za otok. Prebivalce Grenlandije je razburila izjava še enega člana nepovabljene ameriške delegacije, ki je dejal, da je prišel ocenit zdravstvene potrebe Grenlandije in ponudit ameriško pomoč otoškemu zdravstvenemu sistemu. "Svoje ideje glede zdravstvene oskrbe naj kar odnese nazaj domov," je za Enex dejal Grenlandec Mads Kirk, ki je obisk ameriške delegacije označil za še eno provokacijo. Grenlandski pravnik Erik Rasmussen pa je na vprašanje novinarja, kaj bi rekel ameriškemu odposlancu, če bi se srečala, odgovoril: "Rekel bi mu: odje**".

Ameriški odposlanec Jeff Landry je v Nuuk prišel nepovabljen. FOTO: AP