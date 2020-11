Jezni odzivi, ker ameriško pravosodno ministrstvo krepi dvome v volitve

Doslej so samo štirje republikanski senatorji – Lisa Murkowskiz Aljaske, Mitt Romney iz Utaha, Susan Collins iz Maina in Ben Sasse iz Nebraske – čestitali demokratu Joeu Bidnu za zmago. Večji del stranke pa še naprej molči ali pa dejavno podpira Trumpova prizadevanja, da bi prek sodnih postopkov preobrnil rezultat, kljub temu da se večina zaveda brezplodnosti tega početja. Pravdanje bi lahko trajalo mesec dni ali še več, kar bi pomenilo, da bi se ameriški politični spopad lahko zavlekel globoko proti božiču. Hkrati to odvrača pozornost od pomembnih postopkov predaje oblasti, po poročilih iz Bele hiše pa »jezen, nestanoviten in nesrečen« predsednik državljanov ne namerava pozvati k enotnosti. Vlada naj bi bila po poročanju časnika Axios razdeljena na dva kroga, v prvem so tisti, ki Trumpa spodbujajo k boju, v drugem realisti, ki se zavedajo, da je volilna tekma odločena, pravno zavlačevanje pa bo le škodovalo tako predsedniku kot stranki. Taktika požgane zemlje bo hkrati odvračala pozornost – in donacije – od drugega kroga senatnih volitev v Georgii, kjer sta v igri kar dva sedeža. Če demokratom nekako uspe zmagati v obeh, bi lahko prevzeli odločanje tudi v zgornjem domu kongresa, kar bi Bidnu omogočilo, da uresniči vsaj nekatere predvolilne obljube.

»V Združenih državah Amerike moramo prešteti vse legalne glasovnice. Vse nelegalne moramo izločiti. Proces mora biti pregleden ali nadzorovan z obeh strani, sodišča pa morajo pregledati vse, kar povzroča zaskrbljenost,« je vodja republikanskih senatorjev dal vedeti, da vsaj navzven sodi v prvi krog. McConnell je poudaril, da ima predsednik »vso pravico, da preveri obtožbe o nepravilnostih in preuči svoje pravne možnosti«. Tako kot drugi na desnici, ki se izogibajo zmagi Bidna, je tudi prvi senator dejal, da »ustava premožnim medijskim korporacijam ne daje nikakršne vloge« v volilnem procesu. Pred štirimi leti so se vseeno veselili zmage Trumpa, ko so jo razglasili isti mediji, in niso čakali na uradne rezultate, kljub temu da so bili izidi podobno tesni. Republikanska senatorja iz Georgie David Perdue in Kelly Loeffler, ki bosta v drugem krogu volitev 5. januarja branila svoja sedeža, sta celo pozvala državnega tajnika svoje zvezne države, naj odstopi, ker naj bi bilo preštevanje glasov »sramota«, polno »polomij« in ukradenih glasov. Tako kot Trump nista ponudila dokazov za trditve, državni tajnik Brad Raffensperger, prav tako republikanec, pa je njun poziv označil za »smešnega« in dejal, da sta zlovoljna, ker Trump izgublja in ker sta njuni službi še vedno negotovi.