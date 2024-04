Jezni prebivalci Kanarcev na ulice: Zaradi turizma si ne moremo več privoščiti življenja

Lani je Kanarske otoke, ki štejejo 2,2 milijona prebivalcev, obiskalo 13,9 milijona ljudi. Čeprav turizem predstavlja približno 35 % BDP otočja in je samo leta 2022 prinesel 16,9 milijarde evrov prihodkov, lokalni prebivalci opozarjajo, da industrija množičnega turizma uničuje naravne vire in uničuje najemniški trg.

Na Kanarskih otokih so zato napovedali proteste proti množičnemu turizmu, ki so ga poimenovali 'Kanarci imajo mejo' . Kot poroča Guardian , želijo s protesti pozvati oblasti, da zamrznejo število turistov, ki obišče njihovo regijo. Opozarjajo, da si zaradi trenutnega turističnega modela lokalni prebivalci ne morejo več privoščiti življenja na otokih. Poleg tega, kot dodajo, je takšen turistični obisk škodljiv tudi za okolje, saj je netrajnosten.

"Dosegli smo točko, ko se je porušilo ravnovesje med uporabo virov in blaginjo tukajšnjega prebivalstva – zlasti v zadnjem letu," za Guardian pove Victor Martin , predstavnik organizacije ' Kanarci imajo dovol j', ki pomaga koordinirati sobotne proteste na osmih otokih. 11 članov organizacije že teden dni v znak protesta proti gradnji dveh novih luksuznih kompleksov na Tenerifu gladovno stavka. Menijo, da je gradnja nezakonita in nepotrebna.

Martin izpostavlja, da nadaljnja osredotočenost vlade na turizem v času, ko so podnebne razmere povzročile sušo in zmanjšanje oskrbe z vodo, ni smiselna, saj je poraba vode večja v turistično bolj obleganih mestih. Dodaja, da so stanovanjske razmere v mnogih delih otočja nevzdržne tudi zaradi visokih cen, nizkih plač, pomanjkanja javnih stanovanj in stalne krize življenjskih stroškov. Številne hotelske sobarice ali natakarji morajo živeti v barakah, opozarja. Kot opisuje, so plače tako nizke, da ne pokrijejo osnovnih življenjskih stroškov, še zlasti, ker morajo na Kanarske otoke uvažati praktično vse. A kot trdi, protestno gibanje ni protituristično: "Problem niso turisti, ampak nevzdržen model okoli množičnega turizma.