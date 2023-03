Jezni prebivalci nad skesanega predstavnika podjetja: 'Če bomo ostali tu, bomo umrli'

Nesreča strupenega vlaka v Ohiu povzroča vedno več skrbi tudi v drugih zveznih državah, medtem ko znanstveniki opozarjajo, da so rezultati testiranj na kemično onesnaženje v mestu East Palestine še vedno nenavadno visoki. Trenutno še vedno potekajo testiranja zraka, vode in zemlje. Še posebej zaskrbljujoča so zasebna zajetja vode, saj so s testiranjem teh začeli precej pozno, poroča CNN.

Predstavnik podjetja Norfolk Southern se je v četrtek sestal z lokalno skupnostjo in prebivalci, ki so jih po nesreči vlaka več kot pred mesecem dni, začasno evakuirali iz njihovih domov. A strasti so, kot poroča New York Times, na prvem srečanju med podjetjem in prebivalci zavrele. Dvorana mestne hiše je bila tako polna jeznih prebivalcev, ki svojih frustracij niso skrivali in so glasno izrazili nestrinjanje z odzivom podjetja po nesreči.

Medtem ko se je Darrelll Wilson iz podjetja poskušal večkrat zaporedoma opravičiti lokalni skupnosti in našteti ukrepe, ki so jih sprejeli, so ga prisotni preglasili. "Žal nam je. Zelo nam je žal. Grozno se počutimo," je poskušal povedati zbranim. A prebivalci so ga prekinjali z zahtevami, da jih podjetje evakuira: "Če vam je res mar za naše vnuke in otroke, jih spravite od tu."