Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Jezni prebivalci Šolte: preplavljeni s fekalijami, odpadki in madeži od goriva

Zagreb , 19. 08. 2025 08.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
32

Prebivalci Nečujma na Šolti so izgubili potrpljenje. Opozarjajo, da so njihovo morje in zalivi že leta onesnaženi z odpadno vodo, iztrebki in gorivom, ki ga izpuščajo plovila. Sodu je dno izbila situacija prejšnji teden, ko je turistična sezona dosegla vrhunec. Kot opisujejo domačini, so bili zalivi dobesedno preplavljeni s fekalnimi vodami, po vrhu morja pa je plavala debela plast goriva in maziv. Zdaj s peticijo zahtevajo ukrepanje pristojnih.

Prebivalci Nečujma imajo dovolj onesnaževanja morja. Prepričani so, da je število plovil v sezoni bistveno večje od zmogljivosti majhnih zalivov, poleg tega pa mnogi med njimi ne upoštevajo predpisov o odlaganju fekalij in odpadkov iz plovil. Zahtevajo, da oblasti ukrepajo, saj je bilo prejšnji teden osem zalivov dobesedno preplavljenih z odpadki in fekalijami, poroča Net.hr. 

Šolta
Šolta FOTO: Shutterstock

Predstavnik Nečujama, Bruno Mladina, za Net.hr pove, da problem niso le turisti. "Problem so domačini, ki zapuščajo pristanišča, in v zalivih ostanejo od enega dneva do treh mesecev. In v morje mečejo gospodinjski odpad, koščke sadja, zelenjave, vse. Tujec tega ne bo storil, ampak bo prosil za koš, " pripoveduje Mladina. Zalivi v Nečujamu so polni fekalij in madežev od goriva, ki prihaja iz tam zasidranih plovil, orisuje predsednik krajevnega odobra Nečujam Joško Lukin.

Preberi še Ogrožen hrvaški modri biser: Jahte, glasne ladje in množični obisk jezijo domačine

Zato so domačini zagnali peticijo, s katero želijo doseči odločevalce, da bi ti končno bolj učinkovito ukrepali. Nasloviti želijo tudi nelegalna sidrišča, ki, kot opozarjajo, uničujejo tudi okolje. Izpuščanje fekalij, odpadkov in goriva v morje je kaznivo dejanje, je jasen Lukin.

šolta onesnaženje navtični turizem
Naslednji članek

Jezni prebivalci Šolte: preplavljeni s fekalijami, odpadki in madeži od goriva

Naslednji članek

Namesto v trgovino se zaženejo na njive

SORODNI ČLANKI

Na Hrvaškem našli tretjega poginulega delfina v tednu dni

Varnostniki luksuznega hotela v Savudriji pretepli skupino mladih Slovencev

Apartmaji dražji od all-inclusive hotelov: bo Hrvaška izgubila goste?

Hrvati zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Hrvate skrbi zalet Grčije: zvabljajo njihove zapravljive navtične goste

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
19. 08. 2025 09.52
Turizem je eno veliko onesnaževanje. Zreducirat na minimum. Narava ne prenese takšnih koncentracij.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
19. 08. 2025 09.52
na Indeksu je bil dober clanek strokovnjaka,ki je pisal tudi o tem,da otoki in obalna mesta nimajo urejene infrastrukture.Tezava so nor tufi bazeni ipd
ODGOVORI
0 0
lusma00
19. 08. 2025 09.51
Hrvatje bi se radi šli turizem na veliko ampak nimajo pa porihtanih osnovnih stvari...že iz apartmajskih naselij so fekalije speljane v morje kaj šele kaj drugega.
ODGOVORI
0 0
Glotar
19. 08. 2025 09.44
+1
dobesedno greznica...
ODGOVORI
1 0
Wolfman
19. 08. 2025 09.37
+1
Kar vas ne ubije vas bo ojačalo. Dober tek.
ODGOVORI
2 1
duhccc
19. 08. 2025 09.37
+1
no tu bi mogle zaceti vsa navtika na elektriko.. k ce pride do kotastrofe so najvecji onesnezevalci za morje---potem pa na veliko pogozdovati ce hocemoo reseti planet kajti gozdovi dajejo planetu manjse tamparature...
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
19. 08. 2025 09.32
+7
Sami pa imajo vse speljano v morje....potem se pa čudijo tujcem????
ODGOVORI
7 0
SEHE
19. 08. 2025 09.31
+2
Tako je tudi drugod, ne samo na Šolti. Je pa res, da marine nimajo storitve za izčrpavanje kaluže. Taka storitev in kaznovanje bi v veliki meri pripomoglo k čistejšemu morju. Sam sem dostikrat sredi morja naletel na območja odplak. Posebno opazno v brezveterju. Zelo odvratno in zavržno!!!
ODGOVORI
2 0
slim386
19. 08. 2025 09.29
+5
Lepote masovnega turizma pa to..
ODGOVORI
5 0
jazpatipažidanamarela
19. 08. 2025 09.26
+5
A so Hrvati šele zdaj ugotovili, da ves drek s plovil konča v morju.
ODGOVORI
5 0
Kritikizstajerske
19. 08. 2025 09.25
+2
Kaj jamrajo odirano ljidi po celi obali potem se pa pritužujejo....HRVATI
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
19. 08. 2025 09.24
+0
Na vso srečo bo drugo leto bolje, ker bodo Hrvati odprodali 2/3 čarterske flote. Manj bo gužve v zalivih, manj bo sidrišč s koncesijo, marine se bodo pocenile, oderuške restavracije za navtike bodo propadle... Jadran bo spet tak kot je nekoč že bil. Ko bomo navtiki spet lahko uživali skoraj sami na sidru nekje na samem v idiličnem zalivu brez gužve in galame.
ODGOVORI
1 1
Petur
19. 08. 2025 09.24
+0
ovce i novce...ni bled nič drugačen..
ODGOVORI
1 1
proofreader
19. 08. 2025 09.19
+4
Mediteran, kot je bil nekoč.
ODGOVORI
4 0
Jež_JFP
19. 08. 2025 09.13
+5
Če vam nekdo na veliko nosi denar, boste pa tudi drek jedli. To je turizem!
ODGOVORI
6 1
progresivnidaveknastanovanja
19. 08. 2025 09.23
+1
odlično razmišljanje.....za tiste ki zanalašč zasvinjajo wc ker so dali za pivo 6€, si tako not pridejo. Zarad takšnih je zasvinjano vse naokrog, tudi doma verjetno pustijo prazno pločevinko v gozdu, ko nabirajo gobe, saj poleg preveč gob ki jih je nabral ne bo še prazne pločevinke nosil do koša, kaj šele da bi jo moral položit v svoj avto.
ODGOVORI
1 0
royayers
19. 08. 2025 09.08
+9
hrvati zaracunajo bojo, za smeti jih moras pa prosit, da jih odpeljejo. potem naj uredijo se pumpanje fekalij iz colnov, niti v marinah jih ne mores sprazit.
ODGOVORI
9 0
Nidani
19. 08. 2025 09.21
+1
V takih zalivih ni boj, sidro!
ODGOVORI
1 0
franc1972slo
19. 08. 2025 09.22
+1
Ti si gotovo izkušen pomorščak. Kje v Evropi pa se fekalije praznijo v marinah, nam znaš to povedat? 😂
ODGOVORI
1 0
Bubi1968
19. 08. 2025 09.40
So, so boje od restavracij ob obali. Na Šolti so tri takšne restavracije, ki imajo po vsaj 5 boj v vseh zalivih kraja Nečujam. In ja, iz prve roke, žal je morje vedno bolj umazano z odplakami in odpadki, ki najverjetneje prihajajo iz bark. Drugače pa, kolikor je meni znano, morajo imeti vse hiše greznice, vsaj tisti del hiš, ki jih poznam imajo greznice, ki jih prečrpavajo, kam pa potem to spuščajo, pa mi ni znano (verjetno v morej, ne vem).
ODGOVORI
0 0
Cobra007
19. 08. 2025 09.07
+3
Zanimivo, da bogatuni, si lahko kupijo ali najamejo jadrnico, za to imajo denar. Za pospravljanje in čiščenje lastnega dr.eka, jim pa denarja zmanjka! 😎
ODGOVORI
4 1
ta_pametni
19. 08. 2025 09.06
+5
Jaz redno dopustujem na hrvaški obali z plovilom. Pa nikoli nisem zaznal problema fekalij zaradi bark, prej bi rekel neurejene kanalizacije mest in vasi v zaledju. Sicer, kot je že tu omenjeno, čarterska flota je prevelika za njihovo morje. Plovil je enostavno preveč.
ODGOVORI
5 0
Nidani
19. 08. 2025 09.10
+4
Jaz vidim sliko obratno! Pod plovili ostajajo piksne, flaše in wc papir...osebno preverjeno! Ne za vsemi, to je tudi treba reči. Najhujši so pa kajakaši in njihovi tabori...fuj!
ODGOVORI
5 1
hamo1234
19. 08. 2025 09.11
+6
Če si pogosto na plovilih veš, da se vedno userješ direktno v morje. Če je v zalivu 15 bark in vsi serjejo v morje je logično, da boš srečal wc papir, če ne na površju pa se bo za kakšno školjko obesil.
ODGOVORI
6 0
Nidani
19. 08. 2025 09.14
+1
Ja, saj o tem govorim...
ODGOVORI
1 0
ta_pametni
19. 08. 2025 09.19
+0
Res se userješ direktno v morje, vendar ti barka "zdrobi" drek in kar ostane ti pojejo ribe. WC papir se v roku 1 ure razgradi. Jaz v življenju nisem videl plavajočil drekov in wc papirja, kjer so v zalivih zgolj barke. Pa tudi če jih je bilo 50.
ODGOVORI
1 1
franc1972slo
19. 08. 2025 09.23
Zato, ker je spuščanje črnega tanka prepovedano v zalivih.
ODGOVORI
0 0
ta_pametni
19. 08. 2025 09.24
Jadrnice nimajo črnega tanka... mogoče tiste 24m +
ODGOVORI
0 0
ta_pametni
19. 08. 2025 09.30
Oziroma ja, tiste grajene po letu 2006.
ODGOVORI
0 0
Bubi1968
19. 08. 2025 09.44
Žal jaz sem jih letos kar nekaj. "Supal" na Šolti, v zalivih Nečujama, v bližini zasidranih bark, kjer so plavali iztrebki. Žal je tega iz leto v leto več. Nekaj let nazaj tega ni bilo opaziti, sedaj pa žal opažam ravno to. Res je tudi da je sidranih bark čez noč iz leta v leto več. Letos se mi zdi, da jih je nočilo bistveno več kot prejšnja leta.
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 08. 2025 09.05
+1
kakšno molotovko zalučat pa bo
ODGOVORI
2 1
hamo1234
19. 08. 2025 09.00
+4
Hrvati ne vejo kaj bi radi. Prvo so zazidali obalo in z marinami ter največjo charter floto na svetu "zabulali" Jadran. Zdaj jim gredo pa turisti, njihov drek in nafta na živce. Prej bi kdo pomislil na trajnostni turizem, pa bi tudi domačini še imeli kaj od poletja in jadranskih lepot.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089