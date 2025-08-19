Jezni prebivalci Šolte: preplavljeni s fekalijami, odpadki in madeži od goriva

Prebivalci Nečujma na Šolti so izgubili potrpljenje. Opozarjajo, da so njihovo morje in zalivi že leta onesnaženi z odpadno vodo, iztrebki in gorivom, ki ga izpuščajo plovila. Sodu je dno izbila situacija prejšnji teden, ko je turistična sezona dosegla vrhunec. Kot opisujejo domačini, so bili zalivi dobesedno preplavljeni s fekalnimi vodami, po vrhu morja pa je plavala debela plast goriva in maziv. Zdaj s peticijo zahtevajo ukrepanje pristojnih.

Prebivalci Nečujma imajo dovolj onesnaževanja morja. Prepričani so, da je število plovil v sezoni bistveno večje od zmogljivosti majhnih zalivov, poleg tega pa mnogi med njimi ne upoštevajo predpisov o odlaganju fekalij in odpadkov iz plovil. Zahtevajo, da oblasti ukrepajo, saj je bilo prejšnji teden osem zalivov dobesedno preplavljenih z odpadki in fekalijami, poroča Net.hr.

Šolta FOTO: Shutterstock icon-expand

Predstavnik Nečujama, Bruno Mladina, za Net.hr pove, da problem niso le turisti. "Problem so domačini, ki zapuščajo pristanišča, in v zalivih ostanejo od enega dneva do treh mesecev. In v morje mečejo gospodinjski odpad, koščke sadja, zelenjave, vse. Tujec tega ne bo storil, ampak bo prosil za koš, " pripoveduje Mladina. Zalivi v Nečujamu so polni fekalij in madežev od goriva, ki prihaja iz tam zasidranih plovil, orisuje predsednik krajevnega odobra Nečujam Joško Lukin.