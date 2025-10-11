Jezni Trump napovedal 100-odstotne carine za Kitajsko in 'strmoglavil' Wall Street

Wall Street je v petek po njegovi napovedi dobesedno strmoglavil, poroča Reuters. Delnice Nvidie, Tesle, Amazona in Advanced Micro Devices so po objavi padle za več kot 2 %. Indeks S&P 500 in Nasdaq sta zabeležila največja odstotna padca v enem dnevu od 10. aprila. Na tedenski ravni je S&P 500 zabeležil največji padec od maja, medtem ko je bil padec Nasdaqa od petka do petka največji od aprila.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal dodatne 100-odstotne carine na kitajski uvoz in Peking obtožil, da v trgovinskih odnosih zavzema izjemno agresivno stališče. Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Kitajska poslala "izjemno sovražno sporočilu svetu". Trump je opozoril, da bodo nove tarife začele veljati 1. novembra ali še prej, in napovedal, da bodo ZDA uvedle tudi nadzor izvoza svoje ključne programske opreme na Kitajsko.

"Na Kitajskem se dogajajo zelo čudne stvari! Postali so zelo sovražni. Čez dva tedna naj bi se srečal s predsednikom Xijem na Apecu v Južni Koreji, vendar zdaj za to ni več razloga. Kitajski nikakor ne smemo dovoliti, da drži svet v ujetništvu, vendar se zdi, da je to že nekaj časa njihov načrt," je v dolgi objavi med drugim zapisal Trump in navedel, da ga je odločitev Kitajske presenetila.

Redke zemlje so ključnega pomena za proizvodnjo izdelkov visoke tehnologije, kot so pametni telefoni, električna vozila in vojaška oprema. Kitajska prevladuje v svetovni proizvodnji in to je njen najmočnejši vzvod upora proti Trumpovim grožnjam s carinami, ki jih je sedaj obnovil.

"Ena od politik, o kateri trenutno razmišljamo, je znatno povečanje carin na kitajske izdelke, ki prihajajo v ZDA," je objavil Trump in dodal, da razmišlja o številnih drugih protiukrepih. Navedel je, da so na Kitajsko jezne tudi druge države.

V carinski vojni med ZDA in Kitajsko, ki jo je začel Trump, trenutno vlada premirje vsaj do aprila prihodnje leto, ko naj bi obe državi druga proti drugi uvedli več kot 100-odstotne carine, poroča tiskovna agencija dpa.