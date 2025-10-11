Svetli način
Jezni Trump napovedal 100-odstotne carine za Kitajsko in 'strmoglavil' Wall Street

Washington, 11. 10. 2025 07.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
25

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social naznanil, da se ob robu vrha foruma za gospodarsko sodelovanje Azije in Pacifika (Apec) verjetno ne bo srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, ker je Kitajska državam po svetu naznanila izvozne omejitve redkih zemelj in drugih surovin. S tem je znova zatresel ameriške trge.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal dodatne 100-odstotne carine na kitajski uvoz in Peking obtožil, da v trgovinskih odnosih zavzema izjemno agresivno stališče. Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Kitajska poslala "izjemno sovražno sporočilu svetu". Trump je opozoril, da bodo nove tarife začele veljati 1. novembra ali še prej, in napovedal, da bodo ZDA uvedle tudi nadzor izvoza svoje ključne programske opreme na Kitajsko. 

Wall Street je v petek po njegovi napovedi dobesedno strmoglavil, poroča Reuters.  Delnice Nvidie, Tesle, Amazona in Advanced Micro Devices so po objavi  padle za več kot 2 %. Indeks S&P 500 in Nasdaq sta zabeležila največja odstotna padca v enem dnevu od 10. aprila. Na tedenski ravni je S&P 500 zabeležil največji padec od maja, medtem ko je bil padec Nasdaqa od petka do petka največji od aprila. 

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko
Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko FOTO: Shutterstock

"Na Kitajskem se dogajajo zelo čudne stvari! Postali so zelo sovražni. Čez dva tedna naj bi se srečal s predsednikom Xijem na Apecu v Južni Koreji, vendar zdaj za to ni več razloga. Kitajski nikakor ne smemo dovoliti, da drži svet v ujetništvu, vendar se zdi, da je to že nekaj časa njihov načrt," je v dolgi objavi med drugim zapisal Trump in navedel, da ga je odločitev Kitajske presenetila.

Redke zemlje so ključnega pomena za proizvodnjo izdelkov visoke tehnologije, kot so pametni telefoni, električna vozila in vojaška oprema. Kitajska prevladuje v svetovni proizvodnji in to je njen najmočnejši vzvod upora proti Trumpovim grožnjam s carinami, ki jih je sedaj obnovil.

"Ena od politik, o kateri trenutno razmišljamo, je znatno povečanje carin na kitajske izdelke, ki prihajajo v ZDA," je objavil Trump in dodal, da razmišlja o številnih drugih protiukrepih. Navedel je, da so na Kitajsko jezne tudi druge države.

V carinski vojni med ZDA in Kitajsko, ki jo je začel Trump, trenutno vlada premirje vsaj do aprila prihodnje leto, ko naj bi obe državi druga proti drugi uvedli več kot 100-odstotne carine, poroča tiskovna agencija dpa.

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
televizija2000
11. 10. 2025 08.20
25 amandma. Kongres pa ne ukrepa
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
11. 10. 2025 08.16
-2
Sej bo bolje, ko bodo po svetu spet vodilna mesta zavzele levičarske vlade. Imeli bomo stabilnost, zavzemali se bomo za mir, sodelovali med narodi.
ODGOVORI
1 3
Artechh
11. 10. 2025 08.19
+1
To ti misliš. Tuiji narodi te bodo pa izigravali. Živi v svetu ki ne obstaja. Sej ne pravim da teorija ni dobra, problem je realnost
ODGOVORI
1 0
komentator112
11. 10. 2025 08.15
+0
Ma Kitajska je se bolj zapufana ko ZDA.. se jim ne piše dobro..
ODGOVORI
3 3
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 08.13
+2
Ta človk mora imeti skozi pozornost, ker ni osvojil Nobelove nagrade za mir, je udaril s 100 % carinami po Kitajski, ha,ha, ubožček!
ODGOVORI
5 3
Z O V
11. 10. 2025 08.15
+2
🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Z O V
11. 10. 2025 08.12
+1
Kaj so američani mislili da so gospodarji sveta? 🤣🤣🤣 Peljejo jih počasi na realna tla...krila bodo presekana 🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 4
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 08.12
+5
Kuha se, kuha, bankrot USA!
ODGOVORI
8 3
kakorkoliže
11. 10. 2025 08.10
-3
Kuha se kuha, vojna bo.
ODGOVORI
1 4
royayers
11. 10. 2025 08.10
+10
eh, Trump, klovn. niti smešno ni več.
ODGOVORI
11 1
progresivnidaveknastanovanja
11. 10. 2025 08.10
+3
hahahahaha, še normalni popravki so večji. Niti 20% ni vredno takšne omembe. Ko bo 200% se lahko pogovarjamo : )
ODGOVORI
3 0
shock
11. 10. 2025 08.09
+1
“China first” policy. Postali so samozadostni in gonilna velesila na svetu. Zakaj Kitajce bi morala skrbeti za Američane.
ODGOVORI
3 2
kakorkoliže
11. 10. 2025 08.08
+3
Kakšna neverjetna drama ob neverjetnemu pumpanju novo natiskanega denarja.
ODGOVORI
5 2
Prodigy93
11. 10. 2025 08.07
+9
2% padec je 'strmoglavljenje?
ODGOVORI
10 1
LT68
11. 10. 2025 08.12
+2
Če imaš dušo kapitalista,ti vsak manjko dela paniko,itak nimajo nič od življenja kot kup slabih živcev,lep avto in zlata hiša pa je kot obleka ki skriva slabo vest in živce,konca in kraja pa nikoli razen ko se stegne.
ODGOVORI
2 0
Observatore kita
11. 10. 2025 08.06
Pa kaj enkrat gre gor drugič dol
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
11. 10. 2025 08.02
+8
Kitajci ga režejo kot pršut.
ODGOVORI
9 1
Z O V
11. 10. 2025 08.13
+0
🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 1
Stauffenberg
11. 10. 2025 08.00
+8
Polni so bili besed o svobodni trgovini. Sedaj vidimo, da ni tako. Kitajska je gospodarska velesila in vsi se je bojijo. Kaj sedaj gospoda iz EU in ZDA?
ODGOVORI
9 1
Z O V
11. 10. 2025 08.13
+1
Nadaljujejo samomor...Velike izgube Kijeva v osebju v zadnjem tednu Samo v zadnjih 24 urah je ukrajinska vojska izgubila 1440 vojakov, so sporočili predstavniki šestih ruskih vojaških skupin. V območju odgovornosti skupine "Center" so Ukrajinci izgubili do 450 vojakov; V območju odgovornosti skupine "Vzhod" - več kot 355 vojakov; V območju odgovornosti skupine "Sever" - več kot 205; V območju odgovornosti skupine "Zahod" - do 220; V območju odgovornosti skupine "Jug" - več kot 150; V območju odgovornosti skupine "Dnjeper" - do 60. Po podatkih ministrstva za obrambo je ukrajinska vojska v obdobju od 4. do 10. oktobra izgubila več kot 9970 vojakov.
ODGOVORI
1 0
Dildoslav
11. 10. 2025 08.00
+9
300mio amerikancev ali 7 miljard ljudi. Pa res trump misli, da so pomembni? Kitajska naredi samo sporazum z Indonezijo in proda iso, ali še več, kot pa v usa. Pa še manj porabi za transport. Kje je tukaj šele ostala jv azija, skuapj z indijo. Trump nima za burek.
ODGOVORI
12 3
Z O V
11. 10. 2025 08.16
🤣🤣🤣😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Mens sana
11. 10. 2025 08.00
+8
....................."Peking zavzema izjemno agresivno stališče", ker vsemogočni Ameriki omejuje dostop do svojih redkih rudnin......, še Rusija naj jim omeji dostop do urana, nafte in plina, pa bodo imerialistične težnje skozi njihov izvoz kvazi demokracije takoj zmanjšane..............................
ODGOVORI
10 2
Z O V
11. 10. 2025 08.16
👏👏👏
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
11. 10. 2025 08.00
+8
To je vse lari fari da 1x clovek dela vse te cuda je skregano z logiko. Ni cudno da bo obogatel z lahkoto saj ze ve kdaj bo preklical izjavo ... Igeajo se predvsem z povprecnimi ljudmi kaj sele z revezi ...
ODGOVORI
9 1
