Jezni vozniki s ceste odvlekli podnebne aktiviste

Več deset protestnikov okoljevarstvene aktivistične skupine Just Stop Oil, ki se zavzema za končanje uporabe fosilnih goriv, je na 29. dan protestov zaprlo nekaj londonskih ulic in zaustavilo promet. Tako so vozila v mestnem prometu obstala na ulicah Charing Cross Road, High Street Kensington, Harleyford Street in Blackfriars Road.

Aktivisti so se usedli na tla in oblikovali človeško verigo. Na eni od ulic je zato prišlo do incidenta, ko so protestniki zaradi blokade prometa razjezili voznike, ki so ostali v koloni. "Lepo sem vas prosil. Obstajajo ljudje, ki si le želijo po svojih dnevnih opravkih. Pojdite do parlamenta ali do Westministra," je protestnikom dejal eden od voznikov, medtem ko je drugi rohnel, da bo nekoga "udaril v obraz".

Vozniki so se nato odločili protestnike zvleči s ceste, kar jim je tudi uspelo, čeprav so se nekateri krčevito upirali. Na ulici High Street Kensington je eden od mimoidočih aktivistom iz rok iztrgal transparent in zagrozil, da bo začel "vihteti pesti". Aktivisti pa so medtem odgovarjali, da so nenasilni in da jim je žal, da so se nekateri ljudje znašli v neprijetni situaciji, poroča The Independent.

Ena od protestnic, 20-letna Anna Berrill, študentka filozofije iz Leedsa, je dejala, da protestira, "ker se mi trga srce, ko sem priča tragedijam, ki se dogajajo in se bodo še dogajale zaradi naših dejanj, in ker živim v razpadajočem svetu. Ne narediti ničesar je neznosno."

Blokade cest so del že štiri tedne trajajočega protesta Just Stop Oil aktivistov. Policija je doslej aretirala 626 ljudi.

V preteklih dneh smo poročali o več napadih in protestnih akcijah podnebnih aktivističnih na Otoku. Nedavno sta aktivistki metali pločevinke juhe v eno izmed Van Goghovih slik. Lotili so se tudi krajinske slike Horatia McCullocha My Heart's In The Highlands v Glasgowski umetniški galeriji in muzeju Kelvingrove ter 500 let stare kopije Zadnje poletje Leonarda Da Vincija v londonski Kraljevi akademiji.