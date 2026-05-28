Jill Biden: Mislila sem, da je mož med debato doživel kap

"Bila sem prestrašena, ker Joeja še nikoli prej nisem videla takšnega. Nikoli," je nekdanja prva dama ZDA povedala v intervjuju za CBS News, ki ga bodo predvajali v nedeljo.

"Ne vem, kaj se je zgodilo. Ko sem gledala, sem pomislila: o, moj bog, to je možganska kap. In na smrt sem se prestrašila," je povedala Jill Biden.

Med predvolilno kampanjo junija 2024 sta se Joe Biden in Donald Trump prepirala o temah, kot so priseljevanje, gospodarstvo in pravica do splava. Biden je imel hripav glas, na trenutke pa se je zdelo, da je izgubil tok misli. Po slabem nastopu se je nekdanji predsednik soočil s hudimi kritikami in močnim pritiskom kolegov iz demokratske stranke, ki so ga pozivali, naj opusti ponovno kandidaturo.