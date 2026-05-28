Jill Biden: Mislila sem, da je mož med debato doživel kap

"Bila sem prestrašena, ker Joeja še nikoli prej nisem videla takšnega. Nikoli," je nekdanja prva dama ZDA povedala v intervjuju za CBS News, ki ga bodo predvajali v nedeljo.
"Ne vem, kaj se je zgodilo. Ko sem gledala, sem pomislila: o, moj bog, to je možganska kap. In na smrt sem se prestrašila," je povedala Jill Biden.
Med predvolilno kampanjo junija 2024 sta se Joe Biden in Donald Trump prepirala o temah, kot so priseljevanje, gospodarstvo in pravica do splava. Biden je imel hripav glas, na trenutke pa se je zdelo, da je izgubil tok misli. Po slabem nastopu se je nekdanji predsednik soočil s hudimi kritikami in močnim pritiskom kolegov iz demokratske stranke, ki so ga pozivali, naj opusti ponovno kandidaturo.
Bidnova ekipa je sprva zagotavljala, da bo Biden ostal v tekmi s Trumpom, a je zaskrbljenost med volivci glede njegovega zdravja, duševne ostrine in starosti (takrat je bil star že 81 let) naraščala. Tudi številni ameriški politični analitiki so se javno spraševali, ali je Biden sploh še sposoben opravljati tako pomembno funkcijo.
Čeprav se je zdelo, da je malo verjetno, da bi Bidna zamenjali le nekaj mesecev pred volitvami, se je to na koncu vendarle zgodilo. V predsedniško tekmo se je nato podala takratna podpredsednica Kamala Harris in na koncu izgubila proti Trumpu.
Jill Biden je sicer svojemu možu stala ob strani skozi njegovo dolgoletno politično kariero - od časa, ko je bil senator zvezne države Delaware, do let, ko je bil predsednik ZDA. Veljala je za eno njegovih najvplivnejših svetovalk in tudi ena od tistih, ki ga je spodbudila, da je leta 2024 odstopil od kandidature.
