Jill Biden nenapovedano obiskala Ukrajino: Želela sem priti na materinski dan

"Želela sem priti na materinski dan. Zdi se mi pomembno, da pokažem ukrajinskemu ljudstvu, da se mora ta vojna končati, da je ta vojna kruta in da ljudstvo ZDA stoji ob ljudstvu Ukrajine," je Jill Biden dejala novinarjem. V ZDA obeležujejo materinski dan drugo nedeljo v maju.

Jill Biden je v Ukrajini preživela okoli dve uri. Z ukrajinsko prvo damo Oleno Zelensko se je srečala v šoli, ki jo uporabljajo kot zatočišče za razseljene civiliste. Šlo naj bi za prvi javni nastop ukrajinske prve dame od ruske invazije na Ukrajino.

Ameriška prva dama je sicer na obisku Slovaškem, kjer je zjutraj v Košicah obiskala sprejemni center za begunce ter osnovno šolo, v katero so namestili ženske in otroke. Na meji z Ukrajino pa se je srečala z mejnimi stražarji, gasilci in prostovoljci, ki pomagajo beguncem, ko prečkajo mejo.

Za ponedeljek ima Jill Biden napovedano srečanje s slovaško predsednico Zuzano Čaputovo.

Soproga ameriškega predsednika Joeja Bidna je trenutno na večdnevni turneji v sosednjih državah Ukrajine. V petek in soboto se je tako mudila v Romuniji, kjer je obiskala tudi ameriške vojake.