Jimmy Carter praznuje veličastnih 100 let

Demokrat iz Georgie in 39. predsednik, ki je zadnjih 19 mesecev živel v hospic oskrbi, je dočakal 100. rojstni dan, poroča AP . Do ovalne pisarne ga je vodila dolga pot. Rodil se je kot sin kmetovalca, njegova družina je gojila arašide.

Predsedniški mandat je imel od leta 1977 do 1981, nato pa je več kot štiri desetletja delal na čelu organizacije The Carter Center, ki sta jo z ženo Rosalynn soustanovila leta 1982, da bi zagovarjala mir, se borila proti boleznim in gradila upanje, poroča AP. "Vsakdo ne dobi možnosti preživeti 100 let na tej zemlji, in ko nekdo doživi in ko ta čas izkoristi, da naredi toliko dobrega za toliko ljudi, je to vredno praznovanja," je dejal njegov vnuk Jason Carter.

James Earl Carter mlajši se je rodil 1. oktobra 1924 v Plainsu, kjer je živel več kot 80 od svojih 100 let. Pričakuje se, da bo svoj rojstni dan praznoval v domu, ki sta ga ženo zgradila v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja – še pred njegovo prvo izvolitvijo v senat zvezne države Georgia. Nekdanja prva dama je umrla novembra lani pri 96. letih.

Predsednik Joe Biden, ki je bil prvi senator, ki je leta 1976 podprl Carterjevo kampanjo, je pohvalil Carterja, ki ga je opisal kot dolgoletnega prijatelja za "neomajno vero v moč človeške dobrote". "Vedno si bil moralna sila za naš narod in svet in prijatelj Jill in mene ter naše družine," je Biden povedal v videu, ki ga je posnel v čast nekdanjemu predsedniku.