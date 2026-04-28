Tujina

Jimmy Kimmel: Bila je zelo lahkotna šala o starostni razliki

Washington, 28. 04. 2026 11.29 pred 37 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Jimmy Kimmel med zahvalnim govorom tudi o Trumpu.

V skeču, ki je bil predvajan nekaj dni pred večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, se je Jimmy Kimmel pošalil, da Melania Trump "sije kot bodoča vdova", vendar zanika, da je šlo za "poziv k atentatu". "Bila je zelo lahkotna šala o tem, da je on star skoraj 80 let, ona pa je mlajša od mene," je pojasnil. Z Melanio se strinja, da bi morali obsoditi sovražno retoriko, ob tem pa jo poziva, da bi bil dober začetek pogovor z njenim možem.

Donald in Melania Trump sta ameriško televizijo ABC pozvala k odpustitvi komika, potem ko se je voditelj pošalil na račun prve dame.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel
Le nekaj dni pred streljanjem v Washingtonu je Kimmel na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše v svoji oddaji Jimmy Kimmel Live! posnel skeč. Šalil se je, da Melania "sije kot bodoča vdova", a se je v ponedeljek odzval na kritike in svojo šalo branil. Skliceval naj bi se na starostno razliko med parom in dejal, da to v nobenem smislu ni bil poziv k atentatu.

Ameriški predsednik je na Truth Social objavil, da bi morala Disney in ABC nemudoma odpustiti komika, ki so ga že lani za kratek čas umaknili iz programa zaradi komentarjev o umoru Trumpovega podpornika Charlieja Kirka. V objavi na X pa je prva dama dejala, da je namen Kimmelove "sovražne in nasilne retorike" razdeliti ZDA: "Njegov monolog o moji družini ni komedija – njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki."

Kimmel 'se strinja' z Melanio: Dober začetek bi bil pogovor z možem

Kimmel je v uvodnem monologu svoje oddaje v ponedeljek odgovoril na odziv zakoncev Trump. "Bila je zelo lahkotna šala o tem, da je on star skoraj 80 let, ona pa je mlajša od mene," je pojasnil Kimmel. "To v nobenem primeru ni bil poziv k atentatu," je še dodal. Odzval se je tudi na komentarje prve dame: "Strinjam se, da bi morali sovražno in nasilno retoriko obsoditi." K temu pa je hudomušno dodal še, da bi bil dober začetek, da bi se o tem pogovorila s svojim možem.

Komik je predvajal posnetek nedeljskega intervjuja CBS News za oddajo "60 minut", v katerem je Trump višjo dopisnico Norah O'Donnell označil za "sramotno", ker je prebrala odlomek iz zapisov domnevnega strelca in zahtevala odgovor.

Skeč je prikazoval Kimmla v smokingu, kako stoji za odrom in se pretvarja, da bo za Trumpove uprizoril komičen nastop. "Naša prva dama, Melania, je tukaj. Tako lepa. Gospa Trump, sijete kot bodoča vdova," je nato izrekel "sporne" besede. Ni bilo nobenega znaka, da bi Kimmel v skeču govoril o nasilju.

komik skeč melania trump atentat streljanje

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ho?emVšolo
28. 04. 2026 12.36
Jasnovidec Jimmy :)
Odgovori
0 0
GJ19
28. 04. 2026 12.30
Zakaj bi človek to sploh izrekel, in to pred množico? Dandanes se preveč ljudi ukvarja z drugimi namesto s seboj in potem je vse v k.
Odgovori
0 0
Artechh
28. 04. 2026 12.30
Ja seveda.... Ko se mu šalimo smo cenzurirani
Odgovori
0 0
dannyer
28. 04. 2026 12.25
že zaradi laži o charliju ko so oglaševalci jasn orekli NE tega delati je dobil porcijo potem so mislili ,da se bo opravičil in zato je imel gledansot večjo pop tv takoj srkastično nad trampom in naslednja epizoda že bila na nivo 100.000 in sedaj še nižje. neokune šale jimmja so že ....... na srečo mu nebodo podalšali pogodbe.
Odgovori
+1
2 1
ACC0
28. 04. 2026 12.18
Zanimiv bi bil članek zakaj je avstrijka najbolj nepriljubljena prva dama v ameriki v celotni zgodovini
Odgovori
+2
5 3
rok1211
28. 04. 2026 12.18
"komik"
Odgovori
-2
1 3
Stajerc22
28. 04. 2026 12.15
pol bo pa spet jokal in se opraviceval
Odgovori
+2
5 3
royayers
28. 04. 2026 12.11
torej Trumpove umazane lape lahko žalijo vsakega, medtem ko je pa avstrijka užaljena. pomeni se malo doma, če ga sploh kaj vidiš in če te sploh posluša. tvoj mož je postavil tako nizke standarde komunikacije, samo Majhnić mu seže do kolena.
Odgovori
-2
5 7
SpamEx
28. 04. 2026 12.10
Sramoto nam dela ženska. Morda bi morali razmisliti od odvzemu državljanstva. 26. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije pravi "Državljanu Republike Slovenije, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, se lahko odvzame državljanstvo Republike Slovenije, če s svojim delom škoduje mednarodnim ali drugim interesom Republike Slovenije. "
Odgovori
+2
8 6
