Jimmy Kimmel: Bila je zelo lahkotna šala o starostni razliki

Donald in Melania Trump sta ameriško televizijo ABC pozvala k odpustitvi komika, potem ko se je voditelj pošalil na račun prve dame.

Ameriški predsednik je na Truth Social objavil, da bi morala Disney in ABC nemudoma odpustiti komika, ki so ga že lani za kratek čas umaknili iz programa zaradi komentarjev o umoru Trumpovega podpornika Charlieja Kirka. V objavi na X pa je prva dama dejala, da je namen Kimmelove "sovražne in nasilne retorike" razdeliti ZDA: "Njegov monolog o moji družini ni komedija – njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki."

Le nekaj dni pred streljanjem v Washingtonu je Kimmel na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše v svoji oddaji Jimmy Kimmel Live! posnel skeč. Šalil se je, da Melania "sije kot bodoča vdova" , a se je v ponedeljek odzval na kritike in svojo šalo branil. Skliceval naj bi se na starostno razliko med parom in dejal, da to v nobenem smislu ni bil poziv k atentatu.

Kimmel je v uvodnem monologu svoje oddaje v ponedeljek odgovoril na odziv zakoncev Trump. "Bila je zelo lahkotna šala o tem, da je on star skoraj 80 let, ona pa je mlajša od mene," je pojasnil Kimmel. "To v nobenem primeru ni bil poziv k atentatu," je še dodal. Odzval se je tudi na komentarje prve dame: "Strinjam se, da bi morali sovražno in nasilno retoriko obsoditi." K temu pa je hudomušno dodal še, da bi bil dober začetek, da bi se o tem pogovorila s svojim možem.

Komik je predvajal posnetek nedeljskega intervjuja CBS News za oddajo "60 minut", v katerem je Trump višjo dopisnico Norah O'Donnell označil za "sramotno", ker je prebrala odlomek iz zapisov domnevnega strelca in zahtevala odgovor.

Skeč je prikazoval Kimmla v smokingu, kako stoji za odrom in se pretvarja, da bo za Trumpove uprizoril komičen nastop. "Naša prva dama, Melania, je tukaj. Tako lepa. Gospa Trump, sijete kot bodoča vdova," je nato izrekel "sporne" besede. Ni bilo nobenega znaka, da bi Kimmel v skeču govoril o nasilju.