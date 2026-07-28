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J&J ponuja več milijard za konec več tisoč tožb zaradi otroškega pudra

New York, 28. 07. 2026 08.07 pred 52 minutami 2 min branja 7

Avtor:
N.V.
Otroški puder Johnson & Johnson

Družba Johnson & Johnson (J&J) je ponudila, da bodo plačali do 5,5 milijarde dolarjev (približno 4,82 milijarde evrov) za poravnavo več deset tisoč tožb, v katerih jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. V podjetju sicer navedbe zanikajo in jih označujejo za neutemljene.

Predlagana prelomna poravnava naj bi zaključila dolgotrajen pravni spor, ki je že več let obremenjeval zdravstvenega velikana s sedežem v New Jerseyju, poroča BBC. V podjetju sicer zanikajo, da bi njihovi izdelki povzročali raka, a so kljub temu spremenili sestavo svojega otroškega pudra.

Erik Haas, podpredsednik podjetja za sodne postopke, je dejal, da so obtožbe "neutemeljene" in da je J&J pripravljena skleniti poravnavo, da bi zadevo končno zaključila. Prihodnje leto naj bi ponudili do tri milijarde dolarjev oziroma 2,6 milijarde evrov, dodatna plačila pa ne bodo potrebna pred letom 2028.

Otroški puder Johnson & Johnson
Otroški puder Johnson & Johnson
FOTO: AP

Predlog morajo sicer sprejeti še pravne družbe, ki zastopajo 95 odstotkov zahtevkov zaradi raka jajčnikov na državnih in zveznih sodiščih, preden ga bo mogoče dokončno potrditi, je sporočil J&J.

V podjetju so prepričani, da bi "zmagali v nadaljnjih sodnih postopkih", tako kot jim je uspelo v večini primerov, ki so bili doslej obravnavani pred sodišči. A njihova predlagana rešitev "omogoča podjetju, da to vprašanje pusti za seboj", je dodal Haas, in da se J&J lahko še naprej osredotoča na "svoje poslanstvo razvijanja zdravil in medicinskih pripomočkov, ki rešujejo življenja".

Tožbe proti J&J zaradi njenega otroškega pudra na osnovi smukca so se začele že leta 2009. V začetku julija je zvezno sodišče podjetju podelilo pomembno zmago, saj je podvomilo o sposobnosti posameznih tožnikov, da dokažejo, da je bil smukec neposreden vzrok njihovega raka jajčnikov.

Smukec je naravni mineral, sestavljen iz magnezija, silicija, kisika in vodika. Znan je po svojem milnatem občutku na otip in se pogosto uporablja v otroških pudrih. A smukec se pridobiva iz zemlje in se nahaja v plasteh blizu nahajališč azbesta, ki je snov, za katero je znano, da povzroča raka. Zato mnogi očitajo podjetju, da njihovi izdelki vsebujejo azbestne snovi. Podjetje je obtožbe večkrat zavrnilo in je v zadnji izjavi zapisalo: "Študije kažejo, da je smukec varen, da ne vsebuje azbesta in da ne povzroča raka."

Leta 2022 je J&J sporočil, da bo po vsem svetu prenehal proizvajati in prodajati svoj otroški puder na osnovi smukca. Dve leti pred tem je podjetje prenehalo prodajati ta izdelek v ZDA. "V okviru globalne ocene našega portfelja smo sprejeli poslovno odločitev, da preidemo na celoten portfelj otroških pudrov na osnovi koruznega škroba," je takrat sporočil J&J.

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KOMENTARJI7

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Vlahek
28. 07. 2026 09.38
Samo velko podjetje rabiš pa si lahko legalni morilec :)
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0 0
Vlahek
28. 07. 2026 09.38
Zelo zelo dobro so vedli da je notri kar je notri ampak podjetje bo še naprej printalo denar :D
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0 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
28. 07. 2026 09.38
denar pred človekom
Odgovori
+1
1 0
Vlahek
28. 07. 2026 09.37
Hahaha top sistem, ljudje unirajo,jih kaznujejo, kdo pa.dobi denar?🤣🤣🤣🤣 stranke zihr ne🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
pepe007
28. 07. 2026 09.37
Ljudje živijo nezdravo, imajo slabo genetiko, potem pa so vsi drugi krivi za njihove zdravstvene težave. Poznam človeka, ki so ga zdravili zaradi pljučnega raka in je še zmeraj prepričan, da je razlog, da je nekoč šel mimo enega, ki je nekaj delal z azbestnimi ploščami. To, da je kadil skoraj 50 let, že ne more biti razlog, ker mu je pasalo.
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0 0
sabro4
28. 07. 2026 09.00
premalo za te pohlepneže, .............propadejo naj ..............
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+3
6 3
proofreader
28. 07. 2026 09.30
Sodne procese so prenesli na drugo podjetje, tako da zanje ni problem, da propadejo.
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+0
2 2
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