J&J ponuja več milijard za konec več tisoč tožb zaradi otroškega pudra

Erik Haas , podpredsednik podjetja za sodne postopke, je dejal, da so obtožbe "neutemeljene" in da je J&J pripravljena skleniti poravnavo, da bi zadevo končno zaključila. Prihodnje leto naj bi ponudili do tri milijarde dolarjev oziroma 2,6 milijarde evrov, dodatna plačila pa ne bodo potrebna pred letom 2028.

Predlagana prelomna poravnava naj bi zaključila dolgotrajen pravni spor, ki je že več let obremenjeval zdravstvenega velikana s sedežem v New Jerseyju, poroča BBC. V podjetju sicer zanikajo, da bi njihovi izdelki povzročali raka, a so kljub temu spremenili sestavo svojega otroškega pudra.

Predlog morajo sicer sprejeti še pravne družbe, ki zastopajo 95 odstotkov zahtevkov zaradi raka jajčnikov na državnih in zveznih sodiščih, preden ga bo mogoče dokončno potrditi, je sporočil J&J.

V podjetju so prepričani, da bi "zmagali v nadaljnjih sodnih postopkih", tako kot jim je uspelo v večini primerov, ki so bili doslej obravnavani pred sodišči. A njihova predlagana rešitev "omogoča podjetju, da to vprašanje pusti za seboj", je dodal Haas, in da se J&J lahko še naprej osredotoča na "svoje poslanstvo razvijanja zdravil in medicinskih pripomočkov, ki rešujejo življenja".

Tožbe proti J&J zaradi njenega otroškega pudra na osnovi smukca so se začele že leta 2009. V začetku julija je zvezno sodišče podjetju podelilo pomembno zmago, saj je podvomilo o sposobnosti posameznih tožnikov, da dokažejo, da je bil smukec neposreden vzrok njihovega raka jajčnikov.

Smukec je naravni mineral, sestavljen iz magnezija, silicija, kisika in vodika. Znan je po svojem milnatem občutku na otip in se pogosto uporablja v otroških pudrih. A smukec se pridobiva iz zemlje in se nahaja v plasteh blizu nahajališč azbesta, ki je snov, za katero je znano, da povzroča raka. Zato mnogi očitajo podjetju, da njihovi izdelki vsebujejo azbestne snovi. Podjetje je obtožbe večkrat zavrnilo in je v zadnji izjavi zapisalo: "Študije kažejo, da je smukec varen, da ne vsebuje azbesta in da ne povzroča raka."

Leta 2022 je J&J sporočil, da bo po vsem svetu prenehal proizvajati in prodajati svoj otroški puder na osnovi smukca. Dve leti pred tem je podjetje prenehalo prodajati ta izdelek v ZDA. "V okviru globalne ocene našega portfelja smo sprejeli poslovno odločitev, da preidemo na celoten portfelj otroških pudrov na osnovi koruznega škroba," je takrat sporočil J&J.