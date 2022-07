Joe Biden podpisal izvršni ukaz za zaščito pravice do splava

Za potezo se je Biden odločil le mesec dni po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo prelomno sodbo v primeru Roe proti Wade. Slednja je pol stoletja legalizirala splav po celi državi. Biden je odločitev sodišča označil kot "tragično napako".

Biden želi, da kongres uzakoni pravico do splava, dokler pa se to ne bo zgodilo, bo branil dostop do varnega in zakonitega splava. Zaradi tega je podpisal izvršni ukaz o zaščiti dostopa do storitev za reproduktivno zdravje.

V informativnih dokumentih, ki jih je objavila administracija, je navedeno, da bo z novo odredbo zagotovljen dostop do reproduktivnega zdravstvenega varstva, kar vključuje tudi splav in kontracepcijo, poroča The Guardian. Zagotovili bi tudi dostop do sredstev za prekinitev nosečnosti z zdravili, kot so tabletke za splav. Slednje je odobrila Uprava za hrano in zdravila.

Predviden je tudi načrt, po katerem bosta ameriški državni tožilec Merrick Garland in glavna pravnica Bele hiše Dana Remus sklicala zasebne pro-bono odvetnike, odvetniška združenja in organizacije v javnem interesu. Skupaj bi spodbujali pravno pomoč in zastopanje pravic pacientov, ponudnikov in tretjih oseb, ki zakonsko iščejo ali ponujajo storitve reproduktivnega zdravstvenega varstva po vsej državi.

Z zastopanjem bi zaščitili predvsem pravico do potovanja v tujino, da bi ženske lahko opravile splav. Biden in Garland sta obljubila, da bosta nasprotovala vsem državnim ali lokalnim uradnikom, ki bodo poskušali ovirati ženske pri uveljavljanju te pravice.

Z odredbo želijo zagotoviti tudi večjo varnost pacientov, saj bodo v priročniku razloženi koraki, s katerimi bodo osebe zaščitile svoje osebne podatke v mobilnih aplikacijah, po katerih bi jih lahko poskušali izslediti ali preganjati. Izvršni ukaz bo pacientke zaščitil pred kršenjem pravice do zasebnosti, kar pomeni, da zdravnikom ne bo potrebno predajati informacij o morebitnih splavih policiji.

Ministrstvu za zdravje je Biden naročil, naj zagotovi dostop do zdravil in ambulantnih storitev v skladu z zakonom o nujnem zdravljenju, zaščiti dostop do kontracepcijskih sredstev preko zveznih programov Medicare in Medicaid, zagotovi dostop do potrebnih informacij in do zastonj pravne pomoči.

Biden je že prej naročil ministrstvu za zdravje, da finančno podpre klinike za splave in odpre spletno stran za informacije o dostopu do teh klinik. Zvezne uslužbenke imajo zagotovljen plačan dopust, če morajo na splav, ministrstvo za obrambo pa bo v vseh vojaških bazah še naprej zagotavljalo dostop do splava za vojakinje, civilno osebje in družinske člane vojakov v primeru posilstva, incesta ali ogroženega življenja nosečnice.

Javnost večinsko naklonjena splavu

Po odločitvi ustavnega sodišča se pričakuje, da bo splav prepovedala približno polovica zveznih držav. Prepoved bo prizadela predvsem ženske z nižjimi prihodki in tiste, ki živijo izven mest.

Raziskava Pew Research centra, objavljena ta teden, je pokazala, da 57 odstotkov odraslih Američanov ne odobrava odločitve sodišča, 41 odstotkov pa se z njo strinja.

Javna podpora zakonitemu splavu ostaja skoraj enaka kot pred odločitvijo, saj 62 odstotkov vprašanih meni, da bi moral biti splav zakonit v vseh ali večini primerov.