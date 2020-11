'Sedaj je čas za celjenje naroda in boljše sodelovanje'

Joe Biden in Kamala Harris sta svoja govora začela ob pol deveti uri zvečer po lokalnem času v zvezni državi Delaware: "Mojo sonarodnjaki, sodelavci, družina in drugi ... ljudje so spregovorili in nam dodelili močno zmago. Gre za zmago vseh ljudi in 74 milijonov glasov predstavlja največ glasov v zgodovini naše države," je začel Biden. Dejal je še, da so čestitke deževale ne samo iz ZDA, ampak s celega sveta."Obljubljam, da bom predsednik vseh, države ne bom delil na rdeče ali modre države ... naša administracija se bo osredotočala na ljudi, ponovno izgradnjo srednjega razreda in izboljšanje ugleda naše velike države."Kot je dejal, se je v bitko podal z namenom, da obnovi sanje, ki jih ZDA predstavljajo, da pomaga obnoviti in zaceliti dušo naroda: "Potrudili se bomo, da bo svet ZDA ponovno spoštoval. Vse to so naloge, ki bodo odmevne za celotno generacijo."

"Sem Jillin mož in me ne bi bilo, če ne bi bilo nje, mojega sina in vseh drugih članov moje družine. Oni so moje srce,"se je še zahvalil Biden in dodal, da bo Jill prva učiteljica, ki bo v Beli hiši in dodal, da ona ni zgolj učiteljica, ampak je učenje drugih njeno poslanstvo. Kamala Harris je po njegovo dokaz, da je v ZDA vse možno, saj je Harrisova prva ženska na mestu podpredsednice, prva ženska, ki ima temnopolto in južnoazijsko poreklo.