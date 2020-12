Joe Biden in Kamala Harris osebnosti leta revije Time

Ko so pri reviji Time vprašali Bidna, kaj si želi, da bi ljudje rekli o njemu po štirih letih v Beli hiši, je odgovoril, da si želi "da bo Amerika na boljšem in da bodo povprečni Američani na boljšem na dan, ko bova odšla, v primerjavi z dnem, ko bova prišla".

"Za spreminjanje ameriške zgodbe, ker sta pokazala, da je moč sočutje večje od besa razdvajanja, ker delita vizijo zdravljenja v svetu, ki žaluje," so pri reviji pojasnili odločitev. Na naslovnici revije sta portreta demokratov, spodaj pa podnaslov "Spreminjanje ameriške zgodbe" .

Joe Biden in Kamala Harris

Harrisova je prva novoizvoljena podpredsednica z nazivom osebnost leta. V pogovoru za revijo je priznala, da so pred njo veliki izzivi v Beli hiši, med drugim pandemija, gospodarska kriza in rasna nepravičnost. "Morali bomo opravljati več stvari hkrati, tako kot to dela vsak starš ali človek," je povedala.

Biden je na volitvah 3. novembra premagal Donalda Trumpa, ki se upira priznanju poraza. Biden je v volilni kampanji med drugim zbiral podporo s tem, da želi zapolniti globoko vrzel, ki je nastala med Američani. Skupaj z Harrisovo, prvo žensko na tem položaju, bosta zaprisegla 20. januarja.