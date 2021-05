Joe Biden in prva dama Jill lani zaslužila pol milijona evrov

Ameriški predsedniški in podpredsedniški par sta objavila svoje davčne napovedi.

Joe in Jill Biden sta v zvezni državi Delaware plačala 28.794 dolarjev (23.665 evrov) davka na dohodek, prva dama pa je posebej v Virginiji plačala še 443 dolarjev (364 evrov) davka.

Od vsote, ki sta jo namenila za dobrodelne namene, sta največji delež – 10.000 dolarjev oziroma 8.219 evrov – nakazala dobrodelni fundaciji Beaua Bidna, to je pokojnega predsednikovega sina, ki se ukvarja z zaščito otrok pred zlorabami.

Precej bogatejša sta podpredsednica ZDA Kamala Harris in drugi mož ZDA Doug Emhoff. Na bruto zaslužek 1,7 milijona dolarjev (1,4 milijona evrov) sta plačala 622.000 dolarjev (511.222 evrov) zveznega davka, njuna davčna stopnja pa znaša 36,7 odstotka.

Kaliforniji sta plačala 125.000 dolarjev (102.716 evrov), prestolnici Washington pa je Emhoff posebej plačal še 57.000 dolarjev (46.838 evrov). Za dobrodelne namene sta lani nakazala 27.000 dolarjev (22.187 evrov).

Prvi in drugi par ZDA sta plačala precej več davka kot navadni Američani, saj je povprečna stopnja za zvezni davek 14 odstotkov davka na dohodek. Joe Biden je doslej objavil za 22 let svojih davčnih napovedi, Kamala Harris pa za 17 let.

Bidnov predhodnik Donald Trumpni nikoli objavil svojih davčnih napovedi z izgovorom, da ne more, ker da poteka davčna revizija. New York Times se je potem dokopal do finančnih podatkov milijarderja, ki je v prvem letu na položaju predsednika ZDA plačal le 750 dolarjev (616 evrov) zveznega davka. Povprečen Američan je leta 2017 davkariji odštel 12.200 dolarjev (10.025 evrov).