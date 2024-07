Biden izstopil iz tekme za mesto predsednika, kot kandidatko podprl Harrisovo

Vendar pa je postajalo vse bolj očitno, da nima telesne in duševne energije in zmogljivosti za nadaljevanje naporne kampanje, in vse več demokratov - predvsem članov zveznega kongresa, ki so se bali, da bo na volitvah ogrožen tudi njihov sedež - ga je začelo prepričevati, naj se umakne. V nedeljo ga je k umiku pozval tudi neodvisni senator iz Zahodne Virginije Joe Manchin .

81-letni Biden je bil prejšnji teden tudi pozitiven na testu za covid-19 in po poročilih zdravnika Bele hiše dobro okreva. Ta teden se namerava srečati tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, ki bo imel govor pred obema domovoma ameriškega kongresa.

V sporočilu, ki ga je objavil na družbenem omrežju X je zapisal, da je bilo opravljanje funkcije predsednika največja čast v njegovem življenju. "Čeprav sem želel biti ponovno izvoljen, verjamem, da je v najboljšem interesu moje stranke in države, da odstopim in se do konca svojega mandata osredotočim izključno na izpolnjevanje dolžnosti predsednika," je pojasnil.

Kot predsedniško kandidatko podprl Kamalo Harris

Njegov odstop postavlja letošnjo predsedniško tekmo povsem na glavo, saj se bodo morali demokrati odločili, kdo bo njihov kandidat. Najbrž bo to sedanja podpredsednica ZDA Kamala Harris, čeprav enotnosti v stranki glede tega trenutno še ni. Del demokratov si želi, da bi na konvenciji sredi avgusta v Chicagu Bidnovi delegati izbrali najustreznejšega kandidata ali kandidatko.

Biden je medtem izpostavil, da je bila njegova prva odločitev na položaju predsedniškega kandidata leta 2020 to, da je za podpredsednico izbral Kamalo Harris. "In to je bila najboljša odločitev, ki sem jo sprejel. Danes želim ponuditi svojo polno podporo Kamali, da bo letos kandidatka naše stranke. Demokrati – čas je, da stopimo skupaj in premagamo Trumpa. Dajmo," je še zapisal.