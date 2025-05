Pikre podrobnosti o zdravju Bidna in kandidaturi, ki je bila obsojena na propad

Po pogromu, da Bidnu zdravstveno stanje ne omogoča, da se znova poda v boj za ameriškega predsednika, je pol leta pred volitvami novembra lani od predsedniške tekme tudi uradno odstopil.

Knjiga, ki bo izšla prihodnji teden, razkriva, kako so Biden, njegovi tesni sodelavci in družina kljub jasnim znakom, da mu fizično in duševno zdravje peša, vztrajali pri njegovi ponovni kandidaturi, ki je bila obsojena na propad, sta grobo vsebino knjige opisala avtorja, sicer tudi novinarja pri ameriškem CNN. Ekipa je strogo skrbela za to, da se je Biden srečal s čim manj ljudmi in da slabe novice do njega niso prišle. "Osebje mu je delalo krivico. Če ste bili vsak dan z njim in vedeli, da obstajajo težave, zakaj mu tega niste povedali," se je spraševal eden od članov kabineta.