Biden pozval k prepovedi polavtomatskega orožja

Včeraj je ameriški predsednik Joe Biden v govoru, ki je potekal v Beli hiši izrazil obžalovanje in ogorčenost, da se kjub vedno večjemu številu strelskih napadom ne sprejme nobenih ukrepov za njihovo preprečevanje. Predlagal je prepoved polavtomatega strelnega orožja in nabojnikov visoke zmogljivosti, odvzetje imunosti proizvajalcem orožja, pa tudi bolj obsežne preglede tistih, ki posredujejo orožje. Američane je pozval k premisleku o tem "koliko človeških življenj moramo še izgubiti preden si rečemo - dovolj!"

Oba napadalca sta imela 18 let. Od napada v Teksasu je minilo le nekaj več kot teden dni, a se je v tem času v Ameriki zgodilo še 20 množičnih strelskih napadov. Samo nekaj trenutkov po koncu Bidnovega govora so ameriške oblasti pročale o še enem streljanju v zvezni državi Iowa, kjer je napadalec poleg treh američanov ubil še sebe.

Za prepoved posredovanja nabojnikov visoke zmogljivosti se zavzema, ker ne vidi nobeneg smisla v tem, da 'navadni' ljudje posredujejo orožje, ki se sproži nekajrat na sekundo. Prav tako bi država morala razveljaviti pravno zaščito proizvajalcev, ko pride do sojenj glede smrti ki so jih povročila njihova orožja, še pravi Biden in dodaja, da je to "edina industrija, ki ima tako imunost". "Predstavljajte si, kje bi bili, če bi tako zaščito imela tudi tobačna industrija."

Za prepoved polavtomatskega strelnega orožja se ameriški predsednik zavzema predvsem zaradi učinkovitosti zadnje take zakonske prepovedi. V času njegove veljavnosti naj bi se količina množičnih strelskih napadov opazno zmanjšala. V prepoved je bilo vključenih 9 vrst polavtomatskega orožja. Zakon je veljal od leta 1994 do leta 2004, ko so na oblast znova prišli repubikanci. Od izteka zakona se je število napadov portojilo, je še dodal Biden.

Bolj natančno in strogo bi morali pregledati tudi ozadja ljudi, ki si želijo ali že posredujejo orožje. Posredovanje bi prepovedal kriminalcem, ljudem, ki prestajajo pogojno kazen in ubežnikom. Prav tako si želi sprejetja zakona, ki staršem, učiteljem in svetovalcem omogoča obveščevanje oblasti, če (potencialni) lastnik orožja kaže znake nasilja oziroma se spopada z depresijo ali samomorinimi mislimi, saj je lahko nevaren sebi in drugim. Tako bi lahko oblast ukrepala pravi čas in jim orožje celo odvzela.

Predlaga tudi, da se odgovornost za ukradena orožja prenese na njihove lastnike.

Predlog razdelil senat

Odločitev sedaj polaga v roke kongresa, rekoč "Jaz sem samo povedal, kaj bi bilo treba narediti, vprašanje pa je, za kaj se bodo odločili kongresniki." Biden se tako nagiba k strožjim ukrepom, a to ne odgovarjalo republikancem, saj je med njimi veliko podpornikov orožja. Predlog je že prepolovil senat. Obljublja tudi, da se v nesprejetja predloga ne bo predal in da enako verjame za Američane. "Upam, da bo večina to ogorčenje ob napadih usmerila v glavni razlog za oddajo svojega glasu!" Republikanci pa mu očitajo kratenja pravic in ignoriranja pravega problema zaradi katerega "se to zlo res dogaja".

Biden je že v govoru poduaril, da s predlogi nikakor ne želi posegati v pravice in drugi amandma, ki dovoljuje lastništvo orožja, saj ni absoluten. Z omejitvijo orožja, ki se ga pogosto zlorablja bo pravice državljanov le še povečal, saj jim bo s tem omogočeno "svobodno življenje v šolah, trgovinah in na ulici. Če jim senat te možnosti ne želi omogočiti, smo velikih težavah".