Joe Biden padel s kolesa

79-letni Joe Biden je v spremstvu žene Jill in obkrožen s pripadniki varnostne službe okrog 8.30 zapeljal po kolesarski poti v Cape Henlopen State Parku, poročajo ameriški mediji. Po približno uri kolesarjenja je Biden zavil proti skupini 30 prebivalcev, ki so z zanimanjem opazovali predsedniško kolesarsko formacijo. Biden jih je očitno želel pozdraviti, nato pa se mu je, kot je kasneje povedal novinarjem, čevelj zataknil v pedal in je izgubil ravnotežje. Kot poroča The New York Post, je padel na komolec in koleno, ni pa utrpel nobenih vidnih poškodb.