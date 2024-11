Biden v prvem odzivu po zmagi Trumpa zagotavlja miren prenos oblasti

"Upam, da se lahko vidimo kot Američani, ne glede na to koga ste volili. Znižajmo politično temperaturo," je dejal Biden pred Belo hišo in dodal, da izidi volitev odpravljajo dvome v integriteto ameriškega volilnega sistema.

"20. januarja bomo imeli miren prenos oblasti," je dejal Biden in skušal potolažiti razočarane demokrate z besedami, da poraz še ne pomeni, da so poraženi. Trump leta 2020 ni hotel priznati poraza na volitvah proti Bidnu in se ni udeležil njegove inavguracije, postopek tranzicije pa je potekal z zamudo.