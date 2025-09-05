Joeju Bidnu so odstranili kožnega raka na čelu

Bidnova tiskovna predstavnica Kelly Scully je potrdila operacijo, potem ko so ameriški mediji objavili videoposnetek Joeja Bidna, ki zapušča cerkev v Delawareju s svežo brazgotino na čelu, kot poroča Associated Press.

Povedala je, da je Biden prestal Mohsovo operacijo, postopek, pri katerem se koža odstrani, dokler ni več znakov raka.

Pred dvema letoma, ko je bil Biden na oblasti, so mu odstranili lezijo na prsih. Lezija je bila bazalnocelični karcinom, pogosta oblika kožnega raka.

Maja je Bidenov urad sporočil, da so mu diagnosticirali agresivno obliko raka prostate, ki se je razširila na kosti.

"Rak se nas vseh dotakne," je Biden takrat zapisal na družbenih omrežjih. "Kot mnogi od vas sva se tudi Jill in jaz naučila, da sva najmočnejša na poškodovanih mestih."

Družina Biden se je z rakom v preteklih letih večkrat soočala. Bidenov sin Beau je umrl zaradi možganskega tumorja, njegovi ženi Jill pa so odstranili dve rakavi leziji.