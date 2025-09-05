Svetli način
Tujina

Joeju Bidnu so odstranili kožnega raka na čelu

Washington, 05. 09. 2025 07.17 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Joe Biden je pred kratkim prestal operacijo odstranitve kožnih rakavih lezij, je dejala tiskovna predstavnica, kar je najnovejši zdravstveni izziv za nekdanjega predsednika. Družina nekdanjega predsednika se večkrat soočala z rakom, njegov sin Beau je umrl zaradi možganskega tumorja, njegovi ženi Jill pa so odstranili dve rakavi leziji.

Bidnova tiskovna predstavnica Kelly Scully je potrdila operacijo, potem ko so ameriški mediji objavili videoposnetek Joeja Bidna, ki zapušča cerkev v Delawareju s svežo brazgotino na čelu, kot poroča Associated Press.

Povedala je, da je Biden prestal Mohsovo operacijo, postopek, pri katerem se koža odstrani, dokler ni več znakov raka.

Pred dvema letoma, ko je bil Biden na oblasti, so mu odstranili lezijo na prsih. Lezija je bila bazalnocelični karcinom, pogosta oblika kožnega raka.

Maja je Bidenov urad sporočil, da so mu diagnosticirali agresivno obliko raka prostate, ki se je razširila na kosti.

"Rak se nas vseh dotakne," je Biden takrat zapisal na družbenih omrežjih. "Kot mnogi od vas sva se tudi Jill in jaz naučila, da sva najmočnejša na poškodovanih mestih."

Družina Biden se je z rakom v preteklih letih večkrat soočala. Bidenov sin Beau je umrl zaradi možganskega tumorja, njegovi ženi Jill pa so odstranili dve rakavi leziji.

