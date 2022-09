'Jogiji' 30 let bogatašem ponujali ranljive ženske in kopičili vpliv

Sekta je delovala več kot 30 let, njihov vpliv je dosegel tudi ZDA, skupaj so aretirali 19 ljudi, šest osumljencev pa še iščejo. Ženske, ki so jih izrabljali za dosego svojih interesov, so v svoje kroge privabili z obljubami po večni sreči.

Skupina se je predstavljala kot jogijska skupnost, a v naboru storitev joge sploh ni bilo. So pa "jogiji" prodajali usluge po njihovo t. i. gejš, ranljivih žensk, ki so jih izkoriščali za spolne odnose z bogatimi moški, s čimer je sekta ob gori denarja pridobila tudi velik vpliv. Ob policijski preiskavi so ugotovili, da se družba ni ukvarjala le s trgovanjem spolnih uslug, ampak tudi s pranjem denarja, drugimi neprostovoljnimi oblikami dela in nezakonitim opravljanjem medicinskih dejavnosti.

Ženske so nato pošiljali po državi, v ZDA in Urugvaj, kjer so skrbele za posebne člane, t. i. gajšade VIP, moške z veliko denarja in močnim vplivom. Moški, od katerih voditelji sekte niso imeli koristi, takih ugodnosti niso prejemali.

Spolna srečanja so bila med člani oglaševana kot oblika zdravljenja, ki naj bi omogočala vzpenjanje po sedmih hierarhičnih stopničkah na šolski lestvici. Za hitro napredovanje so lahko člani voditeljem tudi donirali denar ali pa jim prepisali druga sredstva. Po navedbah pravosodnega uradnika je skupina imela okoli pol milijona evrov mesečnih prihodkov.

Sredstva so pridobivali tudi s prodajo "zdravil" proti aidsu in odvisnosti od drog, tablete za spanje ipd. Njihova psevdozdravstvena dejavnost se je v obliki podružnic CMI Abasto razširila tudi v ZDA. Med člani sekte so bili tudi odvetniki in računovodje, ki so voditeljem svetovali o porabi denarja in jih učili pravil mreže za pranje denarja. Ustanovili so več podjetij in vlagali v nepremičnine v ZDA in Argentini.

Izkoriščali tudi otroke

A za spolno delo niso izkoriščali le žensk, med njimi so bili tudi otroci. Eden izmed njih je bil Pablo Salum. Pripadnici skupine sta bili tudi njegova mati in sestra. "Ko smo dopolnili 11 ali 12 let, nam je vodja določil osebo, s katero smo morali imeti spolni odnos," je opisoval pravila. Mlajši otroci so bili prisiljeni prisostvovati aktu. Salum se je organizaciji pridružil, ko je imel osem let, njegova sestra jih je takrat štela 14.