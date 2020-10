Johnson: Čas je, da se pripravimo na izstop brez dogovora

Britanski premier Boris Johnson je v izjavi za medije danes komentiral dogajanje na zasedanju voditeljev članic Evropske unije. Zatrdil je, da je po vrhu EU jasno, da Bruselj ni pripravljen spremeniti svojih stališč. Kot je pojasnil, je Združeno kraljestvo od začetka dalo jasno vedeti, da si želijo kanadski stil dogovora, a da EU nakazuje, da se to ne bo zgodilo. "Želijo nadzirati Združeno kraljestvo na način, ki za nas ni sprejemljiv," je dejal Johnson.

Čas je, da se pripravimo na možnost, da bomo po 1. januarju brez dogovora z Evropsko unijo, je zato dejal Johnson. Podjetja in prevoznike je pozval, naj se pripravijo na to, da bodo po novem letu za Britance v EU veljala takšna pravila kot za Avstralijo oziroma pravila Svetovne trgovinske zbornice. "Vedno smo vedeli, da se bodo odnosi spremenili prihodnje leto, ko se izteče prehodno obdobje, ne glede na to, kakšne odnose bomo imeli v prihodnje," je ob tem dejal Johnson.

Britance je pozval, naj sprejmejo alternative z odprtim srcem in se zavezal, da bo Združeno kraljestvo v prihodnje močno napredovalo.

Oktobrski vrh EU sta obe strani izpostavljali kot rok za doseganje dogovora. Glede na to, kaj so se voditelji na njem pogovarjali, pa Johnson meni, da je zdaj jasno, da če ne pride do "temeljite spremembe pristopa k pogajanjem", da se bo britanska stran odločila za "avstralski tip" dogovora. "Zanimivo je, da nam po 45 letih članstva, ne morejo ponuditi pogojev, kot so jih Kanadi," je pripomnil britanski premier.

Na vprašanje, ali to pomeni, da bo odstopil od pogajanj, pa Johnson ni želel neposredno odgovoriti in kot kaže še vedno pušča odprta vrata. "Kolikor jaz vidim, so oni opustili idejo dogovora o prostem trgu. Zdi se, da ni nobenega napredka z bruseljske strani. Kar jim želimo sporočiti je, da naj pridejo sem, naj pridejo k nam, če bodo bistveno spremenili svoj pristop. V nasprotnem se bomo z veseljem pogovarjali o praktičnih vidikih, zadevah socialne varnosti, cestnem prevozu in podobno," je dejal Johnson.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v prvem odzivu na Twitterju zapisala, da si bo še naprej prizadevala, da dosežejo dogovor, vendar ne za vsako ceno. "Kot je načrtovano, bo naša pogajalska ekipa prihodnji teden odšla v London na intenzivna pogajanja," je dejala.

Nekateri analitiki menijo, da bi obdobje brez dogovora med državami lahko bilo celo pozitivno, saj bi se slej kot prej voditelji vrnili k pogajanjem. Neimenovani evropski diplomat je za britanskiSky News dejal: "Če bomo na koncu brez dogovora in se bodo na obeh straneh Rokavskega preliva vile kolone tovornjakov, potem se bodo morda vsi pogajali z malo več zagona."

Voditelji članic EU so v četrtek v Bruslju pozvali h krepitvi vsesplošne pripravljenosti na možnost črnega scenarija propada pogajanj. Spomnili so, da se prehodno obdobje, v katerem Združeno kraljestvo še ostaja del notranjega trga in carinske unije, konča 31. decembra letos, in z zaskrbljenostjo ugotovili, da še ni zadostnega napredka pri ključnih vprašanjih enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in upravljanja, ki bi omogočil dogovor.

Takoj po Johnsonovem sporočilu je vrednost britanske valute nekoliko upadla, a se je nato kmalu spet pobrala.

Združeno kraljestvo je Evropsko unijo uradno zapustilo 31. januarja letos, vendar pa se do konca letošnjega leta, ko velja prehodno obdobje, glede ureditve odnosov še nič ne bo spremenilo. To pomeni, da lahko Britanci prosto potujejo po EU in obratno, velja prosti trg dela in blaga. Od 1. januarja prihodnje leto pa bodo med Združenim kraljestvom in državami EU veljala nova pravila.