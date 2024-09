Johnson med pandemijo razmišljal o napadu na nizozemsko skladišče cepiv

Kot poročajo britanski mediji, je v odlomku knjige z naslovom Unleashed zapisano, da je nekdanji predsednik britanske vlade o načrtih za napad razpravljal z vojaškimi uradniki marca 2021, ko je bilo cepivo AstraZenece še v skladišču. Cepivo se je znašlo v središču spora, saj je bil Johnson mnenja, da je Evropska unija Veliko Britanijo obravnavala nepošteno in zlonamerno.

Johnson je poizvedoval, ali bi bil 'napad po vodi' na skladišče v Leidnu izvedljiv, saj je menil, da je blago, ki je bilo v skladišču, njihovo in so ga nujno potrebovali. Generalpodpolkovnik Doug Chalmers je predsedniku vlade povedal, da je načrt izvedljiv in da bo vključeval uporabo napihljivih čolnov za plovbo po nizozemskih kanalih. Povedal pa mu je tudi, da bi bilo to misijo težko izpeljati neopaženo, hkrati pa bi tudi pomenilo, da bi moralo Združeno kraljestvo pojasnjevati, zakaj je napadlo dolgoletno zaveznico zveze Nato.

Johnson je ob tem sklenil, da ima Chalmers prav in se je, kot je zapisal, na skrivaj strinjal z mnenjem mnogih, da gre za "noro idejo".