Johnson kljub vse glasnejšim kritikam in izgubi podpore ne namerava odstopiti

Britanski premier Boris Johnson je kljub valu ministrskih odstopov, ostrim kritikam nekdanjega ministra Sajida Javida in znakom, da podpora konservativni stranki upada, zavrnil pozive k odstopu. Dejal je, da si tega v trenutnih težkih razmerah v Evropi ne more privoščiti, in se zavezal, da bo vlada nadaljevala z uresničevanjem svojega mandata.

Po torkovem odstopu finančnega ministra Rishija Sunaka in zdravstvenega ministra Javida so danes odstopne izjave med drugim podali še minister za otroke in družine Will Quince, sekretar na ministrstvu za stanovanjsko politiko in lokalno samoupravo Duncan Baker, sekretar na ministrstvu za finance John Glen in sekretarka na ministrstvu za promet Laura Trott.

Tudi Johnsona so medtem spričo vala odstopov v zadnjih dveh dneh številni politični predstavniki pozvali k odstopu, med njimi tudi Michael Gove, izkušen politik in trenutni minister za stanovanjsko politiko, ki je bil včasih sicer zagovornik brexita in podpornik Borisa Johnsona.

icon-expand Boris Johnson FOTO: AP