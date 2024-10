Johnson (med drugim) o tem, kako je iz Nizozemske nameraval ukrasti cepivo

Johnson je svoj najnovejši pisateljski podvig napovedal januarja lani, kmalu po tem, ko je bil po treh letih in nizu škandalov primoran zapustiti premierski položaj. Pred tem je eden najvidnejših konservativnih politikov v državi med drugim zasedal še položaj zunanjega ministra, londonskega župana, bil pa je tudi eden od glavnih zagovornikov brexita.

Drobci iz knjige so se v britanskih medijih, zlasti konservativnih Daily Mailu in Daily Telegraphu, pojavljali že kar nekaj dni. Bralce so vabili k nakupu knjige, naslovljene Unleashed, kar bi lahko v slovenščino prevedli kot 'spuščen z vrvice ali povodca'. Časnik Financial Times je ob tem zapisal, da je naslov gotovo ironičen, saj da ni Johnson nikoli pristajal na kakršen koli povodec.