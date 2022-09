Johnson med racijo vdrl v stanovanje. 'Mislil sem, da sanjam'

Po celonočnem pijančevanju je Zee Ramayne v sredo doživel zelo neprijetno in hkrati bizarno budnico. Okoli 6. ure so namreč pripadniki posebne policijske enote v okviru obsežnih racij razbili vrata njegovega stanovanja v soseski Lewisham na jugu Londona. "Zbudilo me je, ko so policisti razbili moja vrata in se začeli dreti, nato pa je takoj za njimi vkorakal Boris Johnson. Bil sem v šoku. Mislil sem, da sanjam," je pojasnil za britanski The Sun .

Minuli teden je britanski Telegraph poročal, da je ministrica za notranje zadeve Priti Patel policiste opozorila, naj se osredotočijo na svoje osnovno policijsko delo in se ne pustijo zmesti z gibanjem "prebujenja" (angleško: woke), kot jim to očita nedavno poročilo možganskega trusta Policy Exchange.

Johnson se je po sredini raciji malce pošalil tudi na ta račun. "Povem vam nekaj. Ravno zjutraj sem videl skupino policistov, ki so prebudili kar precej prekupčevalcev drog in prebudili so jih veliko pred zajtrkom. Prebudili so jih z nalogi in novico o tem, da so aretirani, ker povzročajo bedo v londonskih skupnostih. In to bi rad, da policija počne. To tudi Priti pričakuje od njih," je dejal.

Dodal je, da se je policistom zahvalil za njihovo delo, in poudaril, da se je v času njegove vlade število policistov povečalo za več kot 13.700.