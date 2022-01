Johnsonov kratki ne na vprašanje, ali bo odstopil

Johnson je danes odgovarjal na poslanska vprašanja, vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer pa ga je obtožil, da je spreminjal zgodbo glede srečanj in zbiranj v času trajanja strogih protikoronskih ukrepov. Prepričan je, da gre za tako kršitev, ki bi morala voditi v odstop s položaja. Na vprašanje, ali namerava odstopiti, je bil Johnsonov odgovor jasen: "Ne."

Nadaljevanje odgovora je nato obrnil v svoj prid, stran od afere: "Ne zanikam, da bi me številni radi spravili s poti zaradi različnih razlogov, njemu pa gre v nos to, da je ta vlada učinkovita," je izjavil ob odobravanju svojih konservativnih poslancev, poroča Euronews. Zatrdil je še, da so morali sprejemati težke odločitve, ampak da so bile največje odločitve pravilne, svoje delo pa namerava nadaljevati.