'Johnson nima več pristojnosti, da bi javnost v izredni situaciji pozval k žrtvovanju'

Ali afera Partygate ogroža preživetje britanskega predsednika vlade Borisa Johnsona? Da mora premier voditi državo ali pa se umakniti na stranski tir, je zabave na Downing Streetu komentiral nekdanji obrambni minister Tobias Ellwood. Podporo mu je medtem odrekel že peti konservativni poslanec, Andrew Brigen. Več tednov so se Johnson in njegovi zavezniki izogibali vprašanjem o zabavah, ki so se jih udeleževali v času, ko je na Otoku veljala vsesplošna zapora javnega življenja. Toda številna razkritja so premierja prisilile, da je družabne dogodke priznal in se zanje opravičil.

Britanski premier Boris Johnson naj bi bil med pandemijo covida-19 priča rednim zabavam, ki so jih uslužbenci na Downing Streetu prirejali vsak petek, je poročal časnik Daily Mirror. Johnson naj bi ob koncu delovnega dne tudi pogosto zahajal na klepet in se udeleževal petkovih druženj. "Če vam premier reče, da se lahko sprostite, vam pravzaprav pravi, da je to v redu," je dejal neimenovani vir. Dodal je, da so navedbe, da Johnson za pitje ni vedel, popolna neumnost. Britanski premier se vse od razkritja prvih zabav, ki so na Downing Streetu potekale v času najstrožjih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, – na Otoku je veljalo tudi strogo zaprtje javnega življenja – sooča z vsakodnevnimi pozivi k odstopu. Zabave je zdaj komentiral tudi nekdanji britanski minister Tobias Ellwood, ki predseduje odboru za obrambo. "Boris Johnson mora voditi ali pa stopiti na stran," je dejal. icon-expand Boris Johnson Vlada je sicer ljudi pozvala, naj se vzdržijo sodbe, dokler ne bo končana preiskava višje javne uslužbenke Sue Gray, ki je zadolžena za pripravo poročila o tem, kaj točno se je dogajalo na Downing Streetu. Rezultati preiskave naj bi bili znani prihodnji teden. Konservativni poslanec Andrew Brigen pa je dejal, da mu ni treba videti poročila, saj da lahko dogajanje oceni kar sam: "Ni mi treba vedeti, kaj pravi Sue Gray, da bi vedel, da je Boris Johnson zame izgubil moralno avtoriteto, potrebno za vodenje države." Kot je pojasnil poslanec, premier namreč nima več pristojnosti, da bi javnost v izredni situaciji pozval k žrtvovanju. Prav zaradi tega njegov položaj premierja po Brignovem prepričanju ne vzdrži. Brigen je že peti konservativni poslanec, ki je javno priznal, da predsednik vlade ne uživa več njegovega zaupanja. PREBERI ŠE Otočani odločni: 'Johnson mora odstopiti' V petek se je škandal še zaostril. V javnost je namreč prišla informacija, da je noč pred pogrebom britanskega monarha, princa Filipa, na Downing Streetu potekala zabava. Britanska kraljica Elizabeta II. je morala medtem zaradi covidnih omejitev v kapeli svetega Jurija med pogrebom sedeti sama. Vlada se je sicer kraljici zaradi svojega ravnanja že opravičila, a na obzorju se kaže še več nevarnosti. Daily Mirror je namreč objavil fotografijo hladilnika za vino, ki je bil decembra 2020 dostavljen pred zadnja vrata Downing Streeta, in poročal, da ga osebje redno polni z alkoholom. Približno 50 zaposlenih je v svoje elektronske koledarje vpisalo "petke z vinom", s čimer so očitno kršili prepoved druženja v zaprtih prostorih v času pandemije, je poročal časnik.