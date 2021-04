Johnson odpovedal udeležbo na pogrebu princa Filipa v korist kraljeve družine

Zaradi pandemičnih ukrepov tudi ne bo nobenega javnega žalnega sprevoda, bodo pa pogreb v živo prenašali prek televizije.

Filipovega pogreba naj bi se ob kraljici Elizabeti II. udeležili še njuni štirje otroci Charles, Anne, Andrewin Edward, vnuki in drugi bližnji sorodniki. Pogreba se bo udeležil tudi princ Harry, ki se je pred časom umaknil iz kraljeve družine. Iz ZDA, kjer živi z družino, bo prišel brez soproge Meghan, ki je noseča in so ji odsvetovali potovanje. Seznam udeležencev pogreba bodo objavili v četrtek, poroča britanski BBC.