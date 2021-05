Johnson podprl boj proti kraji psov: Zločin prepogosto odpravljen kot banalen

Boris Johnson in njegov pes Dilyn. (Fotografija iz leta 2019).

"Trenutno je ta zločin prepogosto odpravljen kot relativno banalen in izenačen z recimo tatvino v trgovini,"je o kraji psov Johnson zapisal v prispevku za časnik Mail on Sunday. A se s tem ne strinja. Poudaril je, da lahko kraja povzroči tudi"hudo bolečino in žalost".

"Če si dovolj ciničen in umazan, da ukradeš psa v okviru organizirane tolpe, boš skoraj zagotovo sodeloval tudi pri drugih zločinih. Ta boj se lahko dobi," je poudaril britanski premier, ki ima tudi sam psička.

Izrekel je podporo delovni skupini, ki jo je z namenom ustrezne obravnave kraje psov ustanovil britanski pravosodni minister Buckland. Ta se je za ustanovitev skupine odločil, potem ko je policija letos v Hertfordshiru odkrila 27 psov in aretirala tri ljudi. V Suffolku pa so lastnikom vrnili 83 psov, aretirali pa so šest ljudi.