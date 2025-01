Johnson postal predsednik ameriškega predstavniškega doma

Potem ko so že vsi člani predstavniškega doma oddali svoj glas, jih je Mike Johnson zbral le 215, saj so trije republikanci glasovali za drugega kandidata. A do uradne naznanitve konca prvega kroga glasovanja si lahko poslanci še premislijo, v kar je Johnsonu uspelo prepričati dva republikanca - Keitha Selfa in Ralpha Normana, poroča ameriški CNN.

52-letni Johnson je bil tako v dramatičnem zasuku za predsednika izvoljen že v prvem krogu, a bo vodil predstavniški dom z izjemno tesno večino.